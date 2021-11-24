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Возле Шумов оккупанты били из пулеметов и гранатометов

Среда, 24 ноября 2021, 07:45
фото: гштаб ООС

За сутки 23 ноября со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: Пророссийские наемники обстреливали позиции ВСУ из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов, минометов.

В частности, огонь открывали:

  • в направлении Зайцево
  • возле Верхнеторецкого
  • в сторону Шумов
  • вблизи Широкино.

В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Украинская правда
Темы: ООСвойнаОбъединенные силы на ДонбассеДонбасс
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