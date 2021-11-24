Возле Шумов оккупанты били из пулеметов и гранатометов
Среда, 24 ноября 2021, 07:45
За сутки 23 ноября со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.
Источник: штаб ООС
Детали: Пророссийские наемники обстреливали позиции ВСУ из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов, минометов.
В частности, огонь открывали:
- в направлении Зайцево
- возле Верхнеторецкого
- в сторону Шумов
- вблизи Широкино.
В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.
Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.
Украинская правда