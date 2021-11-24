Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Возле Шумов оккупанты били из пулеметов и гранатометов

Среда, 24 ноября 2021, 06:45
Возле Шумов оккупанты били из пулеметов и гранатометов
фото: гштаб ООС

За сутки 23 ноября со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: Пророссийские наемники обстреливали позиции ВСУ из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов, минометов.

В частности, огонь открывали:

  • в направлении Зайцево
  • возле Верхнеторецкого
  • в сторону Шумов
  • вблизи Широкино.

В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Украинская правда
Темы: ООСвойнаОбъединенные силы на ДонбассеДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
ООС
На Донбассе погиб командир отряда оккупантов "Ахмат" – РосСМИ
На Донбассе РФ активно атакует, 10 нападений отбиты – сводка штаба ООС
Украинские защитники отбили 9 атак врага, уничтожили вертолет и 19 танков – ООС
Последние новости
17:14
Воздушные силы сбили две российские ракеты, которые шли на Днепр
16:53
Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко
16:46
Залужный не доволен работой ТЦК, но верит, что они справятся
16:37
В Нью-Йорке продают дом из фильма "Один дома 2" за 6,7 млн долларов
16:36
Залужный объяснил о 36 месяцах службы: компромисс с правительством
16:31
Залужный считает, что только увеличение потерь РФ может остановить агрессора
16:18
Китай раскритиковал санкции США, остановившие поставки газа с СПГ-проекта РФ
16:16
Залужный о Марьинке: Нет ничего резонансного в отходе
16:16
Вышел трейлер биографической драмы "Другой Франко"
16:16
Икра, игристое вино и конфеты: на какие продукты растет спрос перед Новым годом
Все новости...
Реклама: