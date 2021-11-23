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Російські бойовики поранили українського військового

Вівторок, 23 листопада 2021, 16:50
Російські бойовики поранили українського військового
Ілюстративне фото з пресцентру ООС

Незаконні збройні формування Російської Федерації від початку доби тричі порушували режим тиші в зоні проведення операції Об’єднаних сил. Один український військовослужбовець дістав поранення.

Джерело: вечірнє оперативне зведення пресцентру ООС

Дослівно: "Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли".

Деталі: Пораненому військовому оперативно надали домедичну допомогу та евакуювали до медичного закладу. Його стан - задовільний.

У напрямку Зайцевого бойовики стріляли зі станкових гранатометів.

У бік Верхньоторецького та Шумів російські війська застосували великокаліберні кулемети та автоматичні гранатомети.

Передісторія: 

  • 22 листопада російські окупанти також поранили українського військового в зоні проведення ООС.
  • Місія ОБСЄ зафіксувала 10 випадків розміщення військової техніки російськими найманцями на Донбасі, що є порушенням Мінських угод.

Українська правда

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Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасівійна
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