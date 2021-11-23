Російські бойовики поранили українського військового
Незаконні збройні формування Російської Федерації від початку доби тричі порушували режим тиші в зоні проведення операції Об’єднаних сил. Один український військовослужбовець дістав поранення.
Джерело: вечірнє оперативне зведення пресцентру ООС
Дослівно: "Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли".
Деталі: Пораненому військовому оперативно надали домедичну допомогу та евакуювали до медичного закладу. Його стан - задовільний.
У напрямку Зайцевого бойовики стріляли зі станкових гранатометів.
У бік Верхньоторецького та Шумів російські війська застосували великокаліберні кулемети та автоматичні гранатомети.
Передісторія:
- 22 листопада російські окупанти також поранили українського військового в зоні проведення ООС.
- Місія ОБСЄ зафіксувала 10 випадків розміщення військової техніки російськими найманцями на Донбасі, що є порушенням Мінських угод.