На границе с Беларусью началась спецоперация военных и правоохранителей

На границе с Республикой Беларусь началась совместная специальная пограничная операция "Полесье".

Источник: Государственная пограничная служба, спикер ведомства Андрей Демченко в комментарии УП

Детали: Спецоперация координируется ГПСУ и проводится совместно с силами Национальной гвардии, Национальной полиции, ВСУ и другими задействованными резервами.

Это дальнейшие меры по наращиванию охраны и защиты украинской границы с целью недопущения миграционного кризиса и противодействия противоправной деятельности.

Сегодня на украинско-белорусской границе сохраняется угроза распространения миграционного кризиса и вероятность перенаправления потоков мигрантов в Украину и поэтому правоохранительные органы совместными усилиями принимают меры по наращиванию системы охраны границы на этом участке.

Спикер ГПСУ Андрей Демченко объясняет: с момента, когда началось усиление границы, начали прибывать резервы, отрабатывались планы взаимодействия, координация действий при возникновении различных ситуаций (координация дополнительно привлеченных резервов в числе 8,5 тысяч, о которых говорил глава МВД –ред).

Вечером 23 ноября спецоперация официально началась.

Также было определено взаимодействие с силами ВСУ на случай обострения ситуации на границе.

Для руководства операцией и оперативного обмена информацией организована работа межведомственных координационных штабов на центральном и областных уровнях, на тактическом (районном) уровне созданы координационные группы управления.

Контроль режима государственной границы будет осуществляться увеличенными пограничными нарядами с одновременным наращиванием сил и средств на возможных направлениях попыток прорыва групп незаконных мигрантов.

В охране границы будет активно применяться для патрулирования и мониторинга авиация, беспилотные авиационные комплексы, а также технические средства наблюдения.

В пределах контролируемых пограничных районов будут выставляться контрольные посты на автомобильных дорогах, будут патрулироваться основные пути, ведущие к государственной границе, будут проверяться автобусные и железнодорожные станции, в населенных пунктах приграничья будут проводить превентивные мероприятия.

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