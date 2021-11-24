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У другому турі Зеленський і Разумков йдуть "нога в ногу" - опитування

Середа, 24 листопада 2021, 12:24
У другому турі Зеленський і Разумков йдуть нога в ногу - опитування
колаж УП

Зростає рівень підтримки ексспікера Верховної Ради Дмитра Разумкова: якби вибори президента відбувалися найближчим часом, у другому турі можлива його перевага над чинним главою держави.

Джерело: результати опитування соціологічної служби Центру Разумкова, проведеного з 11 по 17 листопада

Дослівно: "У випадку виходу до другого туру В. Зеленського і Д. Разумкова за В. Зеленського проголосували би 23% усіх опитаних або 50% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, за Д. Разумкова — відповідно 25% і 50%".

 
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Деталі: Соціологи зазначають, що порівняно з результатами опитування, яке проводилося у березні 2021 року, частка голосів, які респонденти готові віддати за Зеленського, зменшилася з 27% до 23% серед усіх опитаних, а частка тих, хто готовий голосувати за Разумкова, зросла з 17% до 25%.

Варто зазначити, що при моделюванні першого туру, найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський – 25% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме.

Разумков же, за даними соціологів, - на п’ятому місці з 7,5% підтримки.

Додатково: Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова з 11 по 17 листопада 2021 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів.

Соціологи опитали 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками.

Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Українська правда

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Теми: соціологіявибориЗеленськийРазумков Дмитро
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