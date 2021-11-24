Во втором туре Зеленский и Разумков идут "нога в ногу" - опрос

Растет уровень поддержки эксспикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова: если бы выборы президента проходили в ближайшее время, во втором туре возможно его превосходство над действующим главой государства.

Источник: результаты опроса социологической службы Центра Разумкова, проведенного с 11 по 17 ноября

Дословно: "В случае выхода во второй тур В. Зеленского и Д. Разумкова за В. Зеленского проголосовали бы 23% всех опрошенных или 50% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать, за Д. Разумкова — соответственно 25% % и 50%".

Для увеличения – нажмите на изображение

Детали: Социологи отмечают, что по сравнению с результатами опроса, который проводился в марте 2021 года, доля голосов, которые респонденты готовы отдать за Зеленского, уменьшилась с 27% до 23% среди всех опрошенных, а доля готовых голосовать за Разумкова выросла с 17% до 25%.

Стоит отметить, что при моделировании первого тура больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский – 25% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать.

Разумков же, по данным социологов, – на пятом месте с 7,5% поддержки.

Дополнительно: Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 11 по 17 ноября 2021 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов.

Социологи опросили 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.