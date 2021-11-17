Обмеження для невакцинованих посилять і в "жовтих" зонах – Ляшко
Середа, 17 листопада 2021, 10:06
Міністерство охорони здоров'я працює над посиленням постанови про адаптивний карантин, зокрема і "жовтій" зоні карантину потрібно буде мати сертифікат про повний курс вакцинації.
Джерело: брифінг міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка
Пряма мова: "Наразі МОЗ працює над змінами до постанови про адаптивний карантин, які будуть передбачати, що і в "жовтому" рівні епідемічної небезпеки для роботи в карантиних обмеженнях необхідно буде мати повний курс вакцинації, як для працівників так і для відвідувачів".
Деталі: Наразі у "жовтій" зоні сертифікати про вакцинацію не обов'язкові для відвідування ТРЦ, закладів харчування чи масових заходів.
Нагадаємо:
- За добу 16 листопада в Україні зафіксували 18 668 випадків захворювання на коронавірусну хворобу і 769 летальних випадків від неї, госпіталізували з Covid-19 чи підозрою на нього 4 468 осіб, одужали 20 211 осіб.
- З 30 жовтня 15 українських областей стали "червоними" зонами поширення коронавірусу: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська, Херсонська, Рівненська, Миколаївська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська.
- З 1 листопада став "червоним" Київ.
- Із 8 листопада Волинську область віднесли у "червону зону" поширення коронавірусу, з 12 листопада у "червону" зону відправили Черкаську область.
- З 18 листопада у "червону" зону потрапить Вінницька область.
Українська правда