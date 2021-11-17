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Обмеження для невакцинованих посилять і в "жовтих" зонах – Ляшко

Середа, 17 листопада 2021, 11:06
ФОТО КМДА

Міністерство охорони здоров'я працює над посиленням постанови про адаптивний карантин, зокрема і "жовтій" зоні карантину потрібно буде мати сертифікат про повний курс вакцинації.

Джерело: брифінг міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка 

Пряма мова: "Наразі МОЗ працює над змінами до постанови про адаптивний карантин, які будуть передбачати, що і в "жовтому" рівні епідемічної небезпеки для роботи в карантиних обмеженнях необхідно буде мати повний курс вакцинації, як для працівників так і для відвідувачів".

Деталі: Наразі у "жовтій" зоні сертифікати про вакцинацію не  обов'язкові для відвідування ТРЦ, закладів харчування чи масових заходів.

Нагадаємо: 

  • За добу 16 листопада в Україні зафіксували 18 668 випадків захворювання на коронавірусну хворобу і 769 летальних випадків від неї, госпіталізували з Covid-19 чи підозрою на нього 4 468 осіб, одужали 20 211 осіб.
  • З 30 жовтня 15 українських областей стали "червоними" зонами поширення коронавірусу: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська, Херсонська, Рівненська, Миколаївська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська.
  •  З 1 листопада став "червоним" Київ. 
  • Із 8 листопада Волинську область віднесли у "червону зону" поширення коронавірусу, з 12 листопада у "червону" зону відправили Черкаську область.
  • З 18 листопада у "червону" зону потрапить Вінницька область.

Українська правда
Теми: Ляшко ВікторМОЗкарантинCovid-2019вакцинація


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