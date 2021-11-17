Обмеження для невакцинованих посилять і в "жовтих" зонах – Ляшко

Міністерство охорони здоров'я працює над посиленням постанови про адаптивний карантин, зокрема і "жовтій" зоні карантину потрібно буде мати сертифікат про повний курс вакцинації.

Джерело: брифінг міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка

Пряма мова: "Наразі МОЗ працює над змінами до постанови про адаптивний карантин, які будуть передбачати, що і в "жовтому" рівні епідемічної небезпеки для роботи в карантиних обмеженнях необхідно буде мати повний курс вакцинації, як для працівників так і для відвідувачів".

Деталі: Наразі у "жовтій" зоні сертифікати про вакцинацію не обов'язкові для відвідування ТРЦ, закладів харчування чи масових заходів.

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