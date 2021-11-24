Антивакцинатори вийшли на акцію протесту в Києві з QR-кодами "Єдиної Росії"

Учасники акції антивакцинаторів висловлювали свій протест під стінами Верховної Ради, використовуючи QR-код сайту "Єдиної Росії" на плакатах.

Джерело: фотографія агенції УНІАН, "Українська правда"

Деталі: У середу кілька тисяч людей прийшли в урядовий квартал Києва на так званий "марш свободи". Вони вимагали звільнення лідера антивакцинаторського руху Остапа Стахіва, якого СБУ підозрює в замаху на повалення конституційного ладу.

Спецслужбовці раніше заявляли, що заблокували всеукраїнську мережу антивакцинаторів, лідером якої називають Стахіва. За словами силовиків, учасників цієї мережі могли фінансувати росіяни.

На акції 24 листопада люди вигукували "Свободу Остапу Стахіву!" та тримали плакати "ні, біологічному тероризму", "примусова медицина = фашизм" та власне, проти QR-кодів.

Якщо відсканувати перекреслений QR-код із плакатів – можна потрапити на сайт підконтрольної президенту РФ партії "Єдина Росія".