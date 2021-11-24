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Антивакцинаторы вышли на акцию протеста в Киеве с QR-кодами "Единой России"

Среда, 24 ноября 2021, 13:37
Антивакцинаторы вышли на акцию протеста в Киеве с QR-кодами Единой России
фото УНИАН

Участники акции антивакцинаторов выражали свой протест под стенами Верховной Рады, используя QR-код сайта "Единой России" на плакатах.

Источник: фотография агентства УНИАН, "Украинская правда"

Детали: В среду несколько тысяч человек пришли в правительственный квартал Киева на так называемый "марш свободы". Они требовали освобождения лидера антивакцинаторского движения Остапа Стахива, которого СБУ подозревает в покушении на свержение конституционного строя.

Спецслужба ранее заявляла, что заблокировала всеукраинскую сеть антивакцинаторов, лидером которой называют Стахива. По словам силовиков, участников этой сети могли финансировать россияне.

На акции 24 ноября люди выкрикивали "Свободу Остапу Стахиву!" и держали плакаты "нет биологическому терроризму", "принудительная медицина = фашизм" и, собственно, против QR-кодов.

Если отсканировать перечеркнутый QR-код с плакатов – можно попасть на сайт подконтрольной президенту РФ партии "Единая Россия".

Украинская правда

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Темы: акцииКиев
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