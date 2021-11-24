Антивакцинатори в центрі Києва вимагають звільнити свого лідера
Середа, 24 листопада 2021, 10:32
Кілька тисяч людей прийшли в урядовий квартал Києва на так званий "марш свободи".
Джерело: кореспондент УП з місця події
Деталі: Головна вимога мітингувальників - звільнення з під варти лідера так званого "руху антивакцинаторів" в Україні Остапа Стахіва.
Активісти зібралися під Верховною Радою о 10 ранку. В руках вони тримають плакати з портретами та гаслами проти примусової вакцинації. Вигукують "Свободу Остапу Стахіву".
О 12:20 колона антивакцинаторів прийшла до ГУ СБУ на Володимирській. Люди скандують "Свободу Остапу Стахіву".
Нагадаємо: Через запланований масовий захід у столиці 24 листопада до 17.00 обмежили рух транспорту на центральних вулицях Києва.
Передісторія:
- Служба безпеки України 16 листопада повідомила про підозру в спробі захоплення державної влади лідеру "антивакцинаторів" Стахіву і заблокувала їхню всеукраїнську мережу.
- 18 листопада з другої спроби Галицький районний суд м. Львів заарештував Стахіва на 2 місяці з правом внесення застави розміром майже 1 мільйон гривень.
Ельдар Сарахман, УП