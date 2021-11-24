Антивакцинатори в центрі Києва вимагають звільнити свого лідера

Кілька тисяч людей прийшли в урядовий квартал Києва на так званий "марш свободи".

Джерело: кореспондент УП з місця події

Деталі: Головна вимога мітингувальників - звільнення з під варти лідера так званого "руху антивакцинаторів" в Україні Остапа Стахіва.

Активісти зібралися під Верховною Радою о 10 ранку. В руках вони тримають плакати з портретами та гаслами проти примусової вакцинації. Вигукують "Свободу Остапу Стахіву".

О 12:20 колона антивакцинаторів прийшла до ГУ СБУ на Володимирській. Люди скандують "Свободу Остапу Стахіву".

фото: ельдар сарахман, УП

фото: ельдар сарахман, УП

Нагадаємо: Через запланований масовий захід у столиці 24 листопада до 17.00 обмежили рух транспорту на центральних вулицях Києва.

фото: ельдар сарахман, УП

фото: ельдар сарахман, УП

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