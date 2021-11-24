Скандал у хокеї: Федерація зняла "Донбас" і "Краматорськ" з чемпіонату

Дисциплінарний комітет Федерації хокею на засіданні вирішив зняти клуби "Донбас" і "Краматорськ" з числа учасників регулярного чемпіонату Української хокейної ліги через те, що вони тричі порушили регламент, виставивши на матчі тимчасово відлучених хокеїстів.

Джерело: сайт ФХУ, заява клубу "Донбас", коментарі "Українській правді" власника ХК "Донбас" Бориса Колеснікова і ексгенменеджера УХЛ Євгена Количева

Деталі: 16 листопада Дисциплінарний комітет ФХУ тимчасово відлучив на період проведення розслідування провадження щодо зриву підготовки збірної України до чемпіонату світу-2022 гравців "Донбасу" Пилипа Пангелова-Юлдашева, Віталія Андрейківа, Олександра Пересунька, Іллю Коренчука, Микиту Буценка, Віктора Захарова, а також представника "Краматорська" Павла Тарана, котрі після дзвінка власника ХК "Донбас" Бориса Колеснікова залишили лави національної команди менш ніж за добу до першого матчу Меморіалу Тамаша Шаркозі проти італійців.

Проте і "Краматорськ" (у зустрічах проти "Соколу" і "Білого Барса") і "Донбас" (у протистояннях з "Дніпром" і "Кременчуком") усіх цих гравців випускали на лід.

За це дисциплінарний комітет карав команди технічними поразками, а напередодні матчу "Донбас" - "Краматорськ", який відбувся вчора, 23 листопада ФХУ попередила клуби і гравців, що в разі чергового виходу відлучених хокеїстів їх клуби знімуть зі змагань.

Гравці вийшли на лід, ФХУ постановила: зняти клуби "Донбас" і "Краматорськ" з чемпіонату України з хокею з шайбою сезону-2021/2022. Також проти цих гравців і їх клубів будуть застосовані санкції.

У своїй заяві "Донбас" назвав це рішення неправомірним.

У клубі нагадали усі досягнення та участі в міжнародних чемпіонатах, а також вказали, які зірки світового хокею грали у них.

Донецький клуб звернеться до Міжнародної федерації хокею, а також до Міжнародного олімпійського комітету з проханням детального вивчення діяльності ФХУ за рік, а також "докладе всіх зусиль для затвердження демократичних правил, ухвалених Міжнародною федерацією хокею в українській хокейній спільноті".

У коментарі УП власник та президент "Донбасу" Борис Колесніков пояснив, що клуб мав право не делегувати своїх гравців у збірну, бо турнір був товариським.

Пряма мова Колеснікова: "На товариські матчі гравці можуть не їхати. На офіційні матчі в рамках чемпіонату світу "Донбас" завжди делегував своїх гравців у збірну. Не цій федерації розповідати нам про патріотизм".

Конфлікт з Федерацією був давно, оскільки клуб не погоджується з принципом формування обласних керівних органів і верхівки ФХУ, які на відміну від футболу і баскетболу не обираються на місцях, а призначаються згори.

В "гарячу" фазу конфлікт перейшов після незгоди донеччан позиції ФХУ щодо проявів расизму в українському хокеї і звільнення генменеджера УХЛ Євгена Количева.

"Ми відкликали гравців після того, як Федерація і "Кременчук" звільнили генерального менеджера УХЛ, бо він давав коментарі західним ЗМІ, в яких засудив відвертий расизм від гравця "Кременчука" Андрія Денискина стосовно гравця "Донбасу".

Довідково: 26 вересня в матчі регулярного чемпіонату гравець "Кременчука" і збірної України Андрій Денискин вдався до відверто расистського жесту стосовно темношкірого гравця ХК "Донбас" Джейлена Смерека.

Гравець отримав дискваліфікацію на 3+10 матчів, однак таке покарання не задовольнило міжнародну хокейну спільноту, яка засудила прояви расизму в українському хокеї.

На захист хокеїста стали багато гравців американських і канадських клубів НХЛ, а Міжнародна федерація хокею анонсувала власне розслідування інциденту.

Читати більше: Расизм в українському хокеї. Що спричинило міжнародний скандал?

Пряма мова Количева: "30 вересня, одразу після моїх коментарів Федерація і "Кременчук", які є очевидно заангажованими у цій ситуації, на зборах членів-засновників УХЛ звільнили мене. Я відновив свою позицію через суд. Але вже 11 листопада вони без будь-яких пояснень знову мене звільнили"

За його словами, прояви расизму загрожують іміджу українського хокею. Зокрема, за даними Количева, пресаташе Федерації хокею є "відвертим неонацистом".

Більше деталей: Після звільнення Количева гравці "Донбасу" не поїхали на товариський турнір, а ФХУ залучила до лав збірної 7 росіян, які виступають за київський "Сокіл".

В розпал скандалу Борис Колесніков анонсував створення ще однієї хокейної ліги, в якій мають намір грати "Донбас", "Краматорськ", "Молода гвардія", "Маріуполь", "Білий Барс" (Біла церква) і "Динамо" (Харків).

Нагадаємо: У квітні "Донбас" виграв у київського "Сокола" фінальну серію плей-офф чемпіонату України з хокею.