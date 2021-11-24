Скандал в хоккее: Федерация сняла "Донбасс" и "Краматорск" с чемпионата

Дисциплинарный комитет Федерации хоккея на заседании решил снять клубы "Донбасс" и "Краматорск" с числа участников регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги из-за того, что они трижды нарушили регламент, выставив на матчи временно отлученных хоккеистов.

Источник: сайт, заявление клуба "Донбасс", комментарии "Украинской правде" владельца ХК "Донбасс" Бориса Колесникова и экс-генерального менеджера УХЛ Евгений Колычева

Детали: 16 ноября Дисциплинарный комитет ФХУ временно отлучил на период проведения расследования производства по срыву подготовки сборной Украины к чемпионату мира-2022 игроков "Донбасса" Филиппа Пангелова-Юлдашева, Виталия Андрейкива, Александра Пересунько, Илью Коренчука, Никиту Буценко, Виктора Захарова, а также представителя "Краматорска" Павла Тарана, после звонка владельца ХК "Донбасс" Бориса Колесникова покинули ряды национальной команды менее чем за сутки до первого матча Мемориала Тамаша Шаркози против итальянцев.

Однако и "Краматорск" (во встречах против "Сокола" и "Белого Барса") и "Донбасс" (в противостояниях с "Днепром" и "Кременчугом") всех этих игроков выпускали на лед.

За это дисциплинарный комитет наказывал команды техническими поражениями, а накануне состоявшегося вчера матча "Донбасс" - "Краматорск" 23 ноября ФХУ предупредила клубы и игроков, что в случае очередного выхода отлученных хоккеистов их клубы снимут с соревнований.

Игроки вышли на лед, ФХУ постановила: снять клубы "Донбасс" и "Краматорск" с чемпионата Украины по хоккею сезона-2021/2022. Также против этих игроков и их клубов будут применены санкции, означающие международную изоляцию.

В своем заявлении представители "Донбасса" назвали это решение неправомерным.

Донецкий клуб обратится в Международную федерацию хоккея, а также в Международный олимпийский комитет с просьбой детального изучения деятельности ФХУ за год, а также "приложит все усилия для утверждения демократических правил, принятых Международной федерацией хоккея в украинском хоккейном сообществе".

В комментарии УП владелец и президент "Донбасса" Борис Колесников объяснил, что клуб имел право не делегировать своих игроков в сборную, потому что турнир был общительным.

Прямая речь Колесникова: "На товарищеские матчи игроки могут не ехать. На официальных матчах в рамках чемпионата мира "Донбасс" всегда делегировал своих игроков в сборную. Не в этой федерации рассказывать нам о патриотизме".

Конфликт с Федерацией был давно, поскольку клуб не согласен с принципом формирования областных руководящих органов и верхушки ФХУ, которые в отличие от футбола и баскетбола не выбираются на местах, а назначаются сверху.

В "горячую" фазу конфликт перешел после несогласия дончан позиции ФХУ по поводу проявлений расизма в украинском хоккее и увольнения генменеджера УХЛ Евгения Колычева.

"Мы отозвали игроков после того, как Федерация и "Кременчуг" уволили генерального менеджера УХЛ, потому что он давал комментарии западным СМИ, в которых осудил откровенный расизм от игрока "Кременчуга" Андрея Денискина по отношению к игроку "Донбасса".

Справка: 26 сентября в матче регулярного чемпионата игрок "Кременчуга" и сборной Украины Андрей Денискин прибег к откровенно расистскому жесту по отношению к темнокожему игроку ХК "Донбасс" Джейлену Смереку.

Игрок получил дисквалификацию на 3+10 матчей, однако такое наказание не удовлетворило международное хоккейное сообщество, осудившее проявления расизма в украинском хоккее.

В защиту хоккеиста встали многие игроки американских и канадских клубов НХЛ, а Международная федерация хоккея анонсировала собственное расследование инцидента.

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Прямая речь Колычева: "30 сентября, сразу после моих комментариев Федерация и "Кременчуг", которые очевидно заангажированы в этой ситуации, на собрании членов-основателей УХЛ уволили меня. Я возобновил свою позицию через суд. Но уже 11 ноября они без каких-либо объяснений снова меня уволили"

По его словам, проявления расизма угрожают имиджу украинского хоккея. В частности, по данным Колычева, прессаташе Федерации хоккея Иван Вербицкий является "откровенным неонацистом".

Больше деталей: После увольнения Колычева игроки "Донбасса" не поехали на товарищеский турнир, а ФХУ привлекла в ряды сборной 7 россиян, выступающих за киевский "Сокол".

В разгар скандала Борис Колесников анонсировал создание еще одной хоккейной лиги, в которой намерены играть "Донбасс", "Краматорск", "Молодая гвардия", "Мариуполь", "Белый Барс" (Белая церковь) и "Динамо" (Харьков).

Напомним: В апреле "Донбасс" выиграл у киевского "Сокола" финальную серию плей-офф чемпионата Украины по хоккею.