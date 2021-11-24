Російські бойовики 5 разів порушили режим тиші, зокрема обстріляли Нью-Йорк та КПВВ

Російські незаконні формування від початку доби 24 листопада 5 разів порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об’єднаних сил, зкорема обстріли велися по селищу Нью-Йорк та КПВВ "Мар'їнка" в Донецькій області.

Джерело: вечірнє оперативне зведення пресцентру ООС

Дослівно: "Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли".

Деталі: У напрямку Нью-Йорка окупанти стріляли з БМП, гранатометів та великокаліберної зброї

З мінометів калібру 82 мм російські незаконні формування обстріляли контрольний пункт в’їзду та виїзду "Мар’їнка".

Біля Луганського російські бойовики застосували ручні протитанкові гранатомети.

Поблизу Кам’янки та шахти "Бутівка" обстріли вели з великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем.

Що було раніше: 23 листопада російські окупанти тричі порушили режим тиші й поранили українського військового.