Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Российские боевики 5 раз нарушили режим тишины, в том числе обстреляли Нью-Йорк и КПВВ

Среда, 24 ноября 2021, 17:43
Иллюстративное фото из пресс-центра ООС

Российские незаконные формирования с начала суток 24 ноября 5 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил, в частности совершили обстрелы по посёлку Нью-Йорк и КПВВ" Марьинка" в Донецкой области.

Источник: вечерняя оперативная сводка пресс-центра ООС

Дословно: "С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы".

Детали: В направлении Нью-Йорка оккупанты стреляли из БМП, гранатометов и крупнокалиберного оружия

Из минометов калибра 82 мм российские незаконные формирования обстреляли контрольный пункт въезда и выезда "Марьинка".

У Луганского российские боевики применили ручные противотанковые гранатометы.

Вблизи Каменки и шахты "Бытовка" обстрелы вели из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов разных систем.

Что было раньше: 23 ноября российские оккупанты трижды нарушили режим тишины и ранили украинского военного.

Украинская правда
Темы: ООСвойнаДонбассОбъединенные силы на Донбассе
powered by lun.ua
Главное сегодня

Главные новости пятницы и ночи: Зеленский о госперевороте в Украине, новый штамм COVID-19

Байден планирует позвонить Зеленскому и Путину

Чиновник из Белого дома позвонил Ермаку касательно российских войск на границе

Ляшко рассказал, когда разрешат делать третью дозу вакцины против COVID-19

ФОТО, ВИДЕОВ Киеве ультраправые разгромили известный бар и избили охранников

Новости 26 ноября: прессмарафон Зеленского, расчеты МВФ

Все новости...
ООС
Возле Шумов оккупанты били из пулеметов и гранатометов
Нардеп заявил, что на Донбассе использовали "Джавелины", в ОС отрицают
В результате обстрелов российских боевиков ранен один украинский военный
Последние новости
08:47
Чаусу продолжили меру пресечения и назначили рассмотрение дела по существу
08:29
Covid в Украине: 14 200 случаев болезни и 568 смертей в сутки
08:00
Главные новости пятницы и ночи: Зеленский о госперевороте в Украине, новый штамм COVID-19
07:21
Российские наемники стреляли у Марьинки и Новомихайловки
06:45
Политзаключенного Марченко этапировали в Бурятию — жена
06:00
Латвия установила 37-километровый забор на границе с Беларусью
04:59
Германия во второй раз возглавила мировой рейтинг заболеваемости COVID-19
03:58
В Нидерландах у прибывших из ЮАР пассажиров обнаружили десяток случаев COVID
02:45
В Мексике автобус врезался в дом, 19 погибших
01:44
Нидерланды усилили локдаун
Все новости...