Российские боевики 5 раз нарушили режим тишины, в том числе обстреляли Нью-Йорк и КПВВ

Российские незаконные формирования с начала суток 24 ноября 5 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил, в частности совершили обстрелы по посёлку Нью-Йорк и КПВВ" Марьинка" в Донецкой области.

Источник: вечерняя оперативная сводка пресс-центра ООС

Дословно: "С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы".

Детали: В направлении Нью-Йорка оккупанты стреляли из БМП, гранатометов и крупнокалиберного оружия

Из минометов калибра 82 мм российские незаконные формирования обстреляли контрольный пункт въезда и выезда "Марьинка".

У Луганского российские боевики применили ручные противотанковые гранатометы.

Вблизи Каменки и шахты "Бытовка" обстрелы вели из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов разных систем.

Что было раньше: 23 ноября российские оккупанты трижды нарушили режим тишины и ранили украинского военного.