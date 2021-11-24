Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В центрі РНБО кажуть, що марш противників вакцинації з QR-кодом "Єдиної Росії" - слід РФ

Середа, 24 листопада 2021, 18:12
фото УНІАН

Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України вважає доказом російського сліду використання антивакцинаторами QR-коду партії "Єдина Росія".

Джерело: ЦПД РНБО у Facebook

Дослівно: "Підтвердженням реалізації спеціальних інформаційних антивакційних заходів зі сторони Російської Федерації є проведення чергового маршу противників вакцинації від COVID-19, учасники якої на плакатах "Стоп QR-код" розмістили QR-код, який дає перехід до вебсайту російської політичної партії "Єдина Росія".

Деталі: Центр протидії дезінформації при РНБО нагадує, що раніше було виявлено російську інформаційну спецоперацію, спрямовану на максимальне зменшення рівня вакцинації населення України.

Зокрема у соціальних мережах та месенджерах, а також Telegram-каналах поширюються повідомлення про начебто негативні наслідки вакцинації.

Що передувало: Журналісти та користувачі соцмереж виявили, що учасники акції антивакцинаторів у середу висловлювали свій протест під стінами Верховної Ради, використовуючи QR-код сайту "Єдиної Росії" на плакатах.

Кілька тисяч людей прийшли в урядовий квартал Києва на так званий "марш свободи". Вони вимагали звільнення лідера антивакцинаторського руху Остапа Стахіва, якого СБУ підозрює в замаху на повалення конституційного ладу.

Українська правда
Теми: акціївакцинаціяРНБОРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Байден планує зателефонувати Зеленському й Путіну 

ФОТО, ВІДЕОУ Києві праворадикали розгромили відомий бар, побивши охоронців

Новини 26 листопада: пресмарафон Зеленського, розрахунки МВФ

У нового штаму коронавірусу з Африки вищий ризик повторного зараження – ВООЗ

У Buzzfeed News розповіли, хто планував державний переворот в Україні

Плей-офф ЧС-2022: збірна України дізналась суперника

Усі новини...
акції
Антивакцинатори вийшли на акцію протесту в Києві з QR-кодами "Єдиної Росії"
Маск продав акцій Tesla ще на 1,05 мільярда доларів
Антивакцинатори в центрі Києва вимагають звільнити свого лідера
Останні новини
01:44
Нідерланди посилили локдаун
00:45
ЗМІ: СОТ скасувала першу за чотири роки зустріч через новий COVID-штам
23:52
На Дніпропетровщині смертельна ДТП: загинула матір з дитиною
23:19
Байден планує зателефонувати Зеленському й Путіну 
22:41
Чиновник з Білого дому зателефонував Єрмаку стосовно російських військ на кордоні 
22:16
Ляшко розповів, коли дозволять робити третю дозу вакцини проти COVID-19
21:40
ФОТО, ВІДЕОУ Києві праворадикали розгромили відомий бар, побивши охоронців
21:21
Литва оцінює можливість міжнародного суду над Лукашенком
20:58
Ціни на нафту обвалились на 10% за день
20:44
Новини 26 листопада: пресмарафон Зеленського, розрахунки МВФ
Усі новини...