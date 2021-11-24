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В центрі РНБО кажуть, що марш противників вакцинації з QR-кодом "Єдиної Росії" - слід РФ

Середа, 24 листопада 2021, 17:12
В центрі РНБО кажуть, що марш противників вакцинації з QR-кодом Єдиної Росії - слід РФ
фото УНІАН

Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України вважає доказом російського сліду використання антивакцинаторами QR-коду партії "Єдина Росія".

Джерело: ЦПД РНБО у Facebook

Дослівно: "Підтвердженням реалізації спеціальних інформаційних антивакційних заходів зі сторони Російської Федерації є проведення чергового маршу противників вакцинації від COVID-19, учасники якої на плакатах "Стоп QR-код" розмістили QR-код, який дає перехід до вебсайту російської політичної партії "Єдина Росія".

Деталі: Центр протидії дезінформації при РНБО нагадує, що раніше було виявлено російську інформаційну спецоперацію, спрямовану на максимальне зменшення рівня вакцинації населення України.

Зокрема у соціальних мережах та месенджерах, а також Telegram-каналах поширюються повідомлення про начебто негативні наслідки вакцинації.

Що передувало: Журналісти та користувачі соцмереж виявили, що учасники акції антивакцинаторів у середу висловлювали свій протест під стінами Верховної Ради, використовуючи QR-код сайту "Єдиної Росії" на плакатах.

Кілька тисяч людей прийшли в урядовий квартал Києва на так званий "марш свободи". Вони вимагали звільнення лідера антивакцинаторського руху Остапа Стахіва, якого СБУ підозрює в замаху на повалення конституційного ладу.

Українська правда

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Теми: акціївакцинаціяРНБОРосія
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