В центрі РНБО кажуть, що марш противників вакцинації з QR-кодом "Єдиної Росії" - слід РФ

Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України вважає доказом російського сліду використання антивакцинаторами QR-коду партії "Єдина Росія".

Джерело: ЦПД РНБО у Facebook

Дослівно: "Підтвердженням реалізації спеціальних інформаційних антивакційних заходів зі сторони Російської Федерації є проведення чергового маршу противників вакцинації від COVID-19, учасники якої на плакатах "Стоп QR-код" розмістили QR-код, який дає перехід до вебсайту російської політичної партії "Єдина Росія".

Деталі: Центр протидії дезінформації при РНБО нагадує, що раніше було виявлено російську інформаційну спецоперацію, спрямовану на максимальне зменшення рівня вакцинації населення України.

Зокрема у соціальних мережах та месенджерах, а також Telegram-каналах поширюються повідомлення про начебто негативні наслідки вакцинації.

Що передувало: Журналісти та користувачі соцмереж виявили, що учасники акції антивакцинаторів у середу висловлювали свій протест під стінами Верховної Ради, використовуючи QR-код сайту "Єдиної Росії" на плакатах.

Кілька тисяч людей прийшли в урядовий квартал Києва на так званий "марш свободи". Вони вимагали звільнення лідера антивакцинаторського руху Остапа Стахіва, якого СБУ підозрює в замаху на повалення конституційного ладу.