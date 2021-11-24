В центрі РНБО кажуть, що марш противників вакцинації з QR-кодом "Єдиної Росії" - слід РФ
Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України вважає доказом російського сліду використання антивакцинаторами QR-коду партії "Єдина Росія".
Джерело: ЦПД РНБО у Facebook
Дослівно: "Підтвердженням реалізації спеціальних інформаційних антивакційних заходів зі сторони Російської Федерації є проведення чергового маршу противників вакцинації від COVID-19, учасники якої на плакатах "Стоп QR-код" розмістили QR-код, який дає перехід до вебсайту російської політичної партії "Єдина Росія".
Деталі: Центр протидії дезінформації при РНБО нагадує, що раніше було виявлено російську інформаційну спецоперацію, спрямовану на максимальне зменшення рівня вакцинації населення України.
Зокрема у соціальних мережах та месенджерах, а також Telegram-каналах поширюються повідомлення про начебто негативні наслідки вакцинації.
Що передувало: Журналісти та користувачі соцмереж виявили, що учасники акції антивакцинаторів у середу висловлювали свій протест під стінами Верховної Ради, використовуючи QR-код сайту "Єдиної Росії" на плакатах.
Кілька тисяч людей прийшли в урядовий квартал Києва на так званий "марш свободи". Вони вимагали звільнення лідера антивакцинаторського руху Остапа Стахіва, якого СБУ підозрює в замаху на повалення конституційного ладу.