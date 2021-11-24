В центре СНБО говорят, что марш противников вакцинации с QR-кодом "Единой России" - след РФ

Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины считает доказательством российского следа использование антивакцинаторами QR-кода партии "Единая Россия".

Источник: ЦПД СНБО в Facebook

Дословно: "Подтверждением реализации специальных информационных антивакционных мероприятий со стороны Российской Федерации является проведение очередного марша противников вакцинации от COVID-19, участники которой на плакатах "Стоп QR-код" разместили QR-код, дающий переход к вебсайту российской политической партии "Единая Россия"".

Детали: Центр противодействия дезинформации при СНБО напоминает, что ранее была обнаружена российская информационная спецоперация, направленная на максимальное уменьшение уровня вакцинации населения Украины.

В частности, в социальных сетях и мессенджерах, а также Telegram-каналах распространяются сообщения о якобы негативных последствиях вакцинации.

Что было ранее: Журналисты и пользователи соцсетей обнаружили, что участники акции антивакцинаторов в среду выражали свой протест под стенами Верховной Рады, используя QR-код сайта "Единой России" на плакатах.

Несколько тысяч человек пришли в правительственный квартал Киева на так называемый "марш свободы". Они требовали освобождения лидера антивакцинаторского движения Остапа Стахива, которого СБУ подозревает в покушении на свержение конституционного строя.