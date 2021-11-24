Словаччина оголосила жорсткий локдаун, в тому числі для вакцинованих

Уряд Словаччини оголосив двотижневий локдаун, який буде розповсюджуватися в тому числі на вакцинованих від коронавірусу.

Про це пише Aktuality.

З опівночі по всій країні на 90 днів буде діяти надзвичайний стан, в рамках якого на найближчі два тижні вводиться комендантська година.

Через 10 днів ситуацію переглянуть. Якщо воно погіршиться, то заходи будуть продовжені, якщо вони покращаться, то для щеплених згодом буде більш м’який режим.

Комендантська година діятиме з 5:00 ранку до 1:00 (наступного дня), але матиме свої винятки. Під час комендантської години можна буде виходити на роботу, але необхідно мати довідку від роботодавця.

Також дозволяється ходити за продуктами, до лікаря, в аптеку, на аналізи та щеплення. Виняток із заборони також діятиме, якщо людина йде на похорон, хрещення чи шлюб. Також можна буде доглядати за близькими та вигулювати домашніх тварин.

Хімчистки, авторемонтні майстерні, банки, поштові відділення залишаться відкритими. У ресторанах люди можуть замовити їжу на винос. Люди можуть їздити на природу, але тільки в межах свого району.

Словаччина найшвидше у світі зростання випадків COVID-19, а кількість хворих у лікарнях досягла критичного рівня, тоді як рівень вакцинації залишається низьким.

У вівторок Словаччина вперше з початку пандемії зареєструвала понад 10 000 нових випадків зараження.

Менше 50% людей у ​​5,5-мільйонній країні були вакциновані, що є третім найнижчим показником у Європейському Союзі.

Сусідня Австрія вже розпочала локдаун, який також розповсюджується на вакциноване населення.

Європейська правда