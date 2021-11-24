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Словакия объявила жесткий локдаун, в том числе для вакцинированных

Среда, 24 ноября 2021, 18:44

Правительство Словакии объявило двухнедельный локдаун, который будет распространяться, в том числе, на вакцинированных от коронавируса.

Об этом пишет Aktuality.

С полуночи по всей стране на 90 дней будет действовать чрезвычайное положение, в рамках которого на ближайшие две недели вводится комендантский час.

Через 10 дней ситуацию пересмотрят. Если она ухудшится, то меры будут продолжены, если она улучшится, то впоследствии для привитых будет более мягкий режим.

Комендантский час будет действовать с 5:00 утра до 1:00 (следующего дня), но будет иметь свои исключения. Во время комендантского часа можно будет выходить на работу, но нужно иметь справку от работодателя.

Также разрешается ходить за продуктами, к врачу, в аптеку, на анализы и прививки. Исключение из запрета также будет действовать, если человек идет на похороны, крещение или брак. Также можно будет ухаживать за близкими и выгуливать домашних животных.

Химчистки, авторемонтные мастерские, банки, почтовые отделения останутся открытыми. В ресторанах люди могут заказать еду на вынос. Люди могут ездить на природу, но только в пределах своего района.

В Словакии фиксируют самый быстрый в мире рост случаев COVID-19, а количество больных в больницах достигло критического уровня, в то время как уровень вакцинации остается низким.

Во вторник Словакия впервые с начала пандемии зарегистрировала более 10000 новых случаев заражения.

Менее 50% людей в 5,5-миллионной стране были вакцинированы, что является третьим самым низким показателем в Европейском Союзе.

Соседняя Австрия уже начала локдаун, также распространяющийся на вакцинированное население.

Европейская правда

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Темы: Словакиякоронавируслокдаун
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