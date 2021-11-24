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В Офисе президента отреагировали на расследование УП о праздновании юбилея Ермака

Среда, 24 ноября 2021, 22:25
В Офисе президента отреагировали на расследование УП о праздновании юбилея Ермака
Фото: Офис президента

В Офисе президента отреагировали на расследование "Украинской правды" о праздновании дня рождения главы Офиса Андрея Ермака, и добавили, что президент пользуется государственной резиденцией и вертолетами "согласно обычным протоколам".

Источник: заявление на facebook-странице Офиса президента

Дословно: "Официально сообщаем, что не было никакого 4-дневного празднования с фейерверками, концертами, макетами венецианской архитектуры, массовкой гостей и другими достопримечательностями, которые еще можно додумать для большей эффектности.

Пользование этой резиденцией в течение одного-двух дней, как и вертолетами, обеспечивающими передвижение президента, происходило в соответствии с обычными протоколами по перемещению президента и его сотрудников и использования соответствующими объектами.

В пятницу президент работал в Киеве – на Банковой. Вечером того дня отбыл в резиденцию в Гуте. В воскресенье глава государства находился в Киеве на соответствующих мероприятиях, посвященных годовщине начала Революции достоинства. В понедельник он также находился на рабочем месте.

Андрей Ермак отметил день рождения в понедельник в Киеве – с родителями, во вторник его поздравили коллеги в офисе президента".

Детали: В заявлении возразили, что президент использовал государственные или частные самолеты. Также в пресс-службе отметили, что посторонние лица не путешествовали на вертолетах Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В то же время, в сообщении не прояснили, где находился президент в субботу 20 ноября.

Среди государственных чиновников, фигурирующих в расследовании "УП", в офисе подтвердили присутствие министра по развитию громад и территорий Алексея Чернышева. По их утверждению, министр прибыл в карпатскую резиденцию из Ровно на машине.

Пребывание президента вместе с сотрудниками офиса объясняют подготовкой к специального форму ко Дню сотрудников дипломатической службы Украины в декабре.

В заявлении подчеркнули, что автор расследования "УП" Михаил Ткач направил запрос с вопросами 24 ноября в день публикации, а потому, якобы, пресс-служба не смогла из-за нехватки времени отреагировать на изложенные в расследовании факты.

Информационный запрос редакция направила в 13:30, а время публикации расследования в 20:00.

Справка: Ермак родился 21 ноября 1971 года, поэтому его день рождения пришелся на воскресенье.

Смотрите также: Ермаку можно. Как руководитель ОП с президентом отгулял юбилей в государственной резиденции в горах.

Предыстория: 

  • 24 ноября "Украинская правда" опубликовала расследование, в котором изложили факты громкого празднования юбилея Андрея Ермака в государственной резиденции Гута. Празднования продолжались несколько дней, а среди гостей заметили бизнесмена из окружения Игоря Коломойского Тимура Миндича и заместителя руководителя Офиса Олега Татарова. Согласно расследованию УП, президент и руководитель его офиса прибыли в Киев в воскресенье, в день рождения, чтобы посетить официальные мероприятия по случаю Дня достоинства и свободы, а затем отправились обратно в Карпаты частным самолетом.
  • После публикации в комментарии "УП" представитель президента Сергей Никифоров отметил, что не знает, где был президент в субботу и праздновал ли день рождения Ермака в карпатской резиденции.нции.

Украинская правда

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Темы: Андрей ЕрмакЗеленскийгосдачи
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