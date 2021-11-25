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"Северный поток-2": администрация Байдена пыталась отменить "санкционную поправку" – СМИ

Четверг, 25 ноября 2021, 00:27
Северный поток-2: администрация Байдена пыталась отменить санкционную поправку – СМИ
ФОТО С САЙТА ПРОЕКТА NORD STREAM 2

Администрация президента США Джо Байдена якобы убеждала ключевых сенаторов-демократов, чтобы они помогли убрать поправку из оборонного законопроекта в отношении обязательных санкций против "Северного потока-2".

Источник: Foreign Policy

Дословно: "Пока российские войска скапливаются на границе с Украиной, вызывая опасения относительно возобновления вторжения, администрация Байдена тихо лоббирует союзников-демократов на Капитолийском холме, чтобы они отменили санкции в отношении противоречивого российского газопровода "Северный поток-2", которые включены в ежегодный оборонный законопроект".

Детали: Издание отмечает, что госсекретарь США Энтони Блинкен и его помощники звонили в офисы сенаторов на прошлой неделе и призывали отменить поправки, налагаемые штрафы на ряд организаций, причастных к российскому газопроводу.

Таким образом, администрация Байдена якобы пытается избежать санкций, направленных против немецких компаний – участников строительства газопровода.

По информации Foreign Policy, это вызвало гнев у республиканцев в Конгрессе.

В частности, конгрессмен Майк Роджерс, главный республиканец в Комитете по вопросам Вооруженных сил Палаты представителей заявил, что администрация Байдена применяет "тактику закулисного давления" на фоне "двухпартийного толчка к санкциям" Конгресса против "Северного потока-2".

Как пишет американское издание, по мнению нескольких помощников конгрессменов, "администрация ведет проигрышную битву на Капитолийском холме, чтобы прекратить санкции", поскольку Палата представителей уже приняла соответствующую поправку.

Предыстория:

Соединенные Штаты в понедельник объявили о решении ввести дополнительные санкции в связи с газопроводом "Северный поток-2".

До этого Федеральное сетевое агентство Германии временно приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG как оператора российского газопровода "Северный поток-2".

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Темы: СШАСеверный поток-2
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