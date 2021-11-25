Доба на Донбасі: ворог 9 разів накривав вогнем позиції ЗСУ
Четвер, 25 листопада 2021, 06:24
Упродовж доби 24 листопада російсько-окупаційні війська 9 разів порушили режим припинення вогню.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Неподалік шахти "Бутівка" противник вів вогонь із станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Крім того, ворог застосовував різні види озброєння, відкриваючи вогонь:
- в напрямку Кам’янки
- в бік Нью-Йорка
- біля Луганського
- в районі Верхньоторецького
- неподалік Водяного, що на Приазов’ї.
Крім того, з мінометів калібру 82 мм окупанти здійснили обстріл прикордонного контрольного поста першого оборонного рубежу, що входить до КПВВ "Мар’їнка".
Українська правда