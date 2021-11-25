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Доба на Донбасі: ворог 9 разів накривав вогнем позиції ЗСУ

Четвер, 25 листопада 2021, 07:24
фото: штаб ООС

Упродовж доби 24 листопада російсько-окупаційні війська 9 разів порушили режим припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Неподалік шахти "Бутівка" противник вів вогонь із станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Крім того, ворог застосовував різні види озброєння, відкриваючи вогонь:

  • в напрямку Кам’янки
  • в бік Нью-Йорка
  • біля Луганського
  • в районі Верхньоторецького
  • неподалік Водяного, що на Приазов’ї.

Крім того, з мінометів калібру 82 мм окупанти здійснили обстріл прикордонного контрольного поста першого оборонного рубежу, що входить до КПВВ "Мар’їнка".

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на ДонбасівійнаДонбас


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