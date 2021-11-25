Доба на Донбасі: ворог 9 разів накривав вогнем позиції ЗСУ

Упродовж доби 24 листопада російсько-окупаційні війська 9 разів порушили режим припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Неподалік шахти "Бутівка" противник вів вогонь із станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Крім того, ворог застосовував різні види озброєння, відкриваючи вогонь:

в напрямку Кам’янки

в бік Нью-Йорка

біля Луганського

в районі Верхньоторецького

неподалік Водяного, що на Приазов’ї.

Крім того, з мінометів калібру 82 мм окупанти здійснили обстріл прикордонного контрольного поста першого оборонного рубежу, що входить до КПВВ "Мар’їнка".