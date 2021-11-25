Сутки на Донбассе: враг 9 раз накрывал огнем позиции ВСУ
Четверг, 25 ноября 2021, 07:24
За сутки 24 ноября российско-оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня.
Источник: штаб ООС
Детали: Недалеко от шахты "Бутовка" противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Кроме того, враг применял разные виды вооружения, открывая огонь:
- в направлении Каменки
- в сторону Нью-Йорка
- возле Луганского
- в районе Верхнеторецкого
- недалеко от Водяного, что на Приазовье.
Кроме того, из минометов калибра 82 мм оккупанты произвели обстрел пограничного контрольного поста первого оборонного рубежа, входящего в КПВВ "Марьинка".
Украинская правда