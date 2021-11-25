Сутки на Донбассе: враг 9 раз накрывал огнем позиции ВСУ

За сутки 24 ноября российско-оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: Недалеко от шахты "Бутовка" противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, враг применял разные виды вооружения, открывая огонь:

в направлении Каменки

в сторону Нью-Йорка

возле Луганского

в районе Верхнеторецкого

недалеко от Водяного, что на Приазовье.

Кроме того, из минометов калибра 82 мм оккупанты произвели обстрел пограничного контрольного поста первого оборонного рубежа, входящего в КПВВ "Марьинка".