Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Сутки на Донбассе: враг 9 раз накрывал огнем позиции ВСУ

Четверг, 25 ноября 2021, 07:24
фото: штаб ООС

За сутки 24 ноября российско-оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: Недалеко от шахты "Бутовка" противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, враг применял разные виды вооружения, открывая огонь:

  • в направлении Каменки
  • в сторону Нью-Йорка
  • возле Луганского
  • в районе Верхнеторецкого
  • недалеко от Водяного, что на Приазовье.

Кроме того, из минометов калибра 82 мм оккупанты произвели обстрел пограничного контрольного поста первого оборонного рубежа, входящего в КПВВ "Марьинка".

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассевойнаДонбасс
powered by lun.ua
Главное сегодня

НАТО не считает блефом скопление войск РФ возле Украины – генсек

Богдан обвинил Зеленского во лжи

Янукович решил обжаловать свое устранение с должности президента

Стало известно имя погибшего в пятницу военного

уточненоВзрыв в доме в Николаевской области: есть погибшие и пострадавшие

Умерла бывшая и. о. министра образования

Все новости...
ООС
Российские боевики 5 раз нарушили режим тишины, в том числе обстреляли Нью-Йорк и КПВВ
Возле Шумов оккупанты били из пулеметов и гранатометов
Нардеп заявил, что на Донбассе использовали "Джавелины", в ОС отрицают
Последние новости
23:19
Штамм коронавируса "омикрон" обнаружили в Германии
23:07
Загрязнение вод в Киеве приобрело системный характер – прокуратура
22:27
фото, видеоВзрыв на Николаевщине: спасатели продолжают искать двух человек
21:48
НАТО не считает блефом скопление войск РФ возле Украины – генсек
20:54
Богдан обвинил Зеленского во лжи
20:24
В Украине стало меньше отстраненных за отсутствие прививки учителей
19:49
Эрдоган приказал расследовать причины падения лиры, обвалившейся после его заявлений
19:16
Янукович решил обжаловать свое устранение с должности президента
18:47
Минагро будет сотрудничать с аравийской компанией в сфере орошения
18:41
Стало известно имя погибшего в пятницу военного
Все новости...