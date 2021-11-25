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На Сході російські війська 10 разів порушили режим тиші

Четвер, 25 листопада 2021, 16:46
На Сході російські війська 10 разів порушили режим тиші
Ілюстративне фото, пресцентр ООС

Від початку доби 25 листопада російські бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню, зокрема з озброєння, забороненого Мінськими угодами.

Джерело: вечірнє оперативне зведення пресцентру ООС

Дослівно: "Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню, 4 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. ".

Деталі: Російські незаконні формування двічі обстріляли Авдіївку з мінометів калібру 82 мм і 120 мм.

Також двічі російські війська стріляли в напрямку Новотошківського, застосовуючи гранатомети різного типу.

Міномети різного калібру окупанти застосували для обстрілів Красногорівки та Лебединського. 

У бік Попасного та Луганського відкривали вогонь з гранатометів.

У районі Південного російські наймані вели вогонь з кулеметів.

Під Катеринівкою українські позиції зазнали обстрілів з гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Що було раніше: 24 листопада російські окупанти 5 разів порушували режим припинення вогню.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на ДонбасіООСвійна
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