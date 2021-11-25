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На Востоке российские войска 10 раз нарушили режим тишины

Четверг, 25 ноября 2021, 17:46

С начала суток 25 ноября российские боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе применяя вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

Источник: вечерняя оперативная сводка пресс-центра ООС

Дословно: "С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.".

Детали: Российские незаконные формирования дважды обстреляли Авдеевку из минометов калибра 82 мм и 120 мм.

Также дважды русские войска стреляли в направлении Новотошковского, применяя гранатометы разного типа.

Минометы разного калибра оккупанты применили для обстрелов Красногоровки и Лебединского.

В сторону Попасного и Луганского открывали огонь из гранатометов.

В районе Пивденного русские наемники вели огонь из пулеметов.

Под Катериновкой украинские позиции подверглись обстрелам из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Что было раньше: 24 ноября российские оккупанты 5 раз нарушили режим прекращения огня.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на ДонбассеООСвойна
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