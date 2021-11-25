На Востоке российские войска 10 раз нарушили режим тишины
С начала суток 25 ноября российские боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе применяя вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.
Источник: вечерняя оперативная сводка пресс-центра ООС
Дословно: "С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.
Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.".
Детали: Российские незаконные формирования дважды обстреляли Авдеевку из минометов калибра 82 мм и 120 мм.
Также дважды русские войска стреляли в направлении Новотошковского, применяя гранатометы разного типа.
Минометы разного калибра оккупанты применили для обстрелов Красногоровки и Лебединского.
В сторону Попасного и Луганского открывали огонь из гранатометов.
В районе Пивденного русские наемники вели огонь из пулеметов.
Под Катериновкой украинские позиции подверглись обстрелам из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Что было раньше: 24 ноября российские оккупанты 5 раз нарушили режим прекращения огня.