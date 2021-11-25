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Монастирський про гвинтокрили для ювілею Єрмака: Це звичайна практика, згідно з протоколами

Четвер, 25 листопада 2021, 22:04
Денис Монастирський. Фото: МВС

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський прокоментував, що посадові особи можуть використовувати відомчу авіацію відповідно до звичайних протоколів.

Джерело: коментар Монастирського журналістам новинної агенції "Укрінформ"

Пряма мова: "Відомча авіація використовувалася постійно, згідно протоколів, відповідними посадовими особами. Це є звичайна практика, вона була і буде".

Деталі: Міністр додав, що ознайомився з розслідуванням "Української правди" про святкування голови Офісу президента Андрія Єрмака в державній резиденції "Синьогора".

Монастирський підкреслив, що після звернення посадових осіб у міністерстві надають їм відповідну авіацію для подорожей.

Передісторія:

  • 24 листопада "Українська правда" оприлюднила розслідування про святкування ювілею глави Офісу президента Андрія Єрмака в державній резиденції "Синьогора". Серед імовірних гостей були міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, заступник Єрмака Олег Татаров та співвласник студії "Квартал 95" Тімур Міндіч з родиною. Ймовірно гостей транспортували на військових та рятувальних гвинтокрилах.
  • Пізно ввечері Єрмак відреагував на розслідування, де заперечив, що на гвинтокрилах подорожували сторонні особи, а присутність у держрезиденції на вихідних пояснив підготовкою спеціального форуму для дипломатів. Проте він приховав, де він був у свій день народження в неділю 21 листопада.

Теми: МВСАндрій ЄрмакОфіс президентаДСНС


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