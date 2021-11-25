Монастирський про гвинтокрили для ювілею Єрмака: Це звичайна практика, згідно з протоколами

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський прокоментував, що посадові особи можуть використовувати відомчу авіацію відповідно до звичайних протоколів.

Джерело: коментар Монастирського журналістам новинної агенції "Укрінформ"

Пряма мова: "Відомча авіація використовувалася постійно, згідно протоколів, відповідними посадовими особами. Це є звичайна практика, вона була і буде".

Деталі: Міністр додав, що ознайомився з розслідуванням "Української правди" про святкування голови Офісу президента Андрія Єрмака в державній резиденції "Синьогора".

Монастирський підкреслив, що після звернення посадових осіб у міністерстві надають їм відповідну авіацію для подорожей.

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