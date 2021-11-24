Єрмак відреагував на розслідування УП, але не розказав, де був на своєму ювілеї

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заперечив окремі факти, викладені в розслідуванні "Української правди", однак не прояснив, де він перебував у свій день народження, в неділю 21 листопада.

Джерело: пост Єрмака на своїй facebook-сторінці

Пряма мова: "Як я вже говорив, не люблю свій день народження, і гучно святкував цей день лише одного разу в житті. То було моє 35-річчя.

Цьогорічний ювілей я ніяк особливо не відзначав, лишень в понеділок заїхав до батьків.

Вигріб від мами, що рідко у них буваю і що виглядаю втомленим.

У вівторок виділив одну годину, щоб прийняти привітання від колег в Офісів Президента.

Сподіваюся наступного разу все ж отримати запит завчасно.

Або й навіть поспілкуватись з журналістом наживо, і мати можливість розказати свою версію.

Я завжди поважав Українську правду за якісні матеріали та неухильне дотримання журналістських стандартів".

Деталі: Єрмак не розповів у публікації, де він провів свій день народження 21 листопада. Крім того, він приховав, чи відвідував державну резиденцію спільно з президентом.

Єрмак повторив тези, викладені в офіційній реакції Офісу президента. Зокрема про те, що президент подорожував до державної резиденції ввечері в п’ятницю. А також те, що гвинтокрили ДСНС не перевозили сторонніх осіб.

Також керівник офісу Зеленського повторив тезу, що в державній резиденції готують спеціальний форум до Дня працівників дипломатичної служби України в грудні. У рамках підготовки форуму, буцімто, президент спільно з працівниками офісу відвідували резиденцію.

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