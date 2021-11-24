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Єрмак відреагував на розслідування УП, але не розказав, де був на своєму ювілеї

Середа, 24 листопада 2021, 23:59
Фото: Getty Images

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заперечив окремі факти, викладені в розслідуванні "Української правди", однак не прояснив, де він перебував у свій день народження, в неділю 21 листопада.

Джерело: пост Єрмака на своїй facebook-сторінці

Пряма мова: "Як я вже говорив, не люблю свій день народження, і гучно святкував цей день лише одного разу в житті. То було моє 35-річчя. 

Цьогорічний ювілей я ніяк особливо не відзначав, лишень в понеділок заїхав до батьків.

Вигріб від мами, що рідко у них буваю і що виглядаю втомленим. 

У вівторок виділив одну годину, щоб прийняти привітання від колег в Офісів Президента.

Сподіваюся наступного разу все ж отримати запит завчасно. 

Або й навіть поспілкуватись з журналістом наживо, і мати можливість розказати свою версію.

Я завжди поважав Українську правду за якісні матеріали та неухильне дотримання журналістських стандартів".

Деталі: Єрмак не розповів у публікації, де він провів свій день народження 21 листопада. Крім того, він приховав, чи відвідував державну резиденцію спільно з президентом.

Єрмак повторив тези, викладені в офіційній реакції Офісу президента. Зокрема про те, що президент подорожував до державної резиденції ввечері в п’ятницю. А також те, що гвинтокрили ДСНС не перевозили сторонніх осіб.

Також керівник офісу Зеленського повторив тезу, що в державній резиденції готують спеціальний форум до Дня працівників дипломатичної служби України в грудні. У рамках підготовки форуму, буцімто, президент спільно з працівниками офісу відвідували резиденцію.

Дивіться також: Єрмаку можна. Як керівник ОП з президентом відгуляв ювілей в державній резиденції в горах.

Передісторія:

  • 24 листопада "Українська правда" оприлюднила розслідування, в якому виклали факти гучного святкування ювілею Андрія Єрмака в державній резиденції "Гута". Святкування тривали впродовж кількох днів, а серед гостей зауважили бізнесмена з оточення Ігоря Коломойського Тимура Міндіча та заступника керівника Офісу Олега Татарова. Згідно з розслідуванням "УП", президент та керівник його офісу прибули до Києва в неділю, у день народження, щоб відвідати офіційні заходи з нагоди Дня гідності та свободи, а потім вирушили назад до Карпат приватним літаком.
  • Пізно ввечері на facebook-сторінці Офісу з’явилася офіційна реакція, в якій заперечують деякі факти, викладені в розслідуванні "Української правди". Зокрема, про перебування президента на території резиденції ввечері в неділю, а також транспортування сторонніх осіб державними гвинтокрилами.

Українська правда
Теми: Андрій ЄрмакЗеленський


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