Монастырский о вертолете для юбилея Ермака: Это обычная практика, согласно протоколам

Министр внутренних дел Денис Монастырский прокомментировал, что должностные лица могут использовать ведомственную авиацию в соответствии с обычными протоколами.

Источник: комментарий Монастырского журналистам новостного агентства "Укринформ"

Прямая речь: "Ведомственная авиация использовалась постоянно, согласно протоколам, соответствующими должностными лицами. Это обычная практика, она была и буде".

Детали: Министр добавил, что ознакомился с расследованием "Украинской правды" о праздновании главы Офиса президента Андрея Ермака в государственной резиденции "Синегора".

Монастырский подчеркнул, что после обращения должностных лиц в министерстве предоставляют им соответствующую авиацию для поездок.

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