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Монастырский о вертолете для юбилея Ермака: Это обычная практика, согласно протоколам

Четверг, 25 ноября 2021, 22:04
Денис Монастырский. Фото: Министерство внутренних дел

Министр внутренних дел Денис Монастырский прокомментировал, что должностные лица могут использовать ведомственную авиацию в соответствии с обычными протоколами.

Источник: комментарий Монастырского журналистам новостного агентства "Укринформ"

Прямая речь: "Ведомственная авиация использовалась постоянно, согласно протоколам, соответствующими должностными лицами. Это обычная практика, она была и буде".

Детали: Министр добавил, что ознакомился с расследованием "Украинской правды" о праздновании главы Офиса президента Андрея Ермака в государственной резиденции "Синегора".

Монастырский подчеркнул, что после обращения должностных лиц в министерстве предоставляют им соответствующую авиацию для поездок.

Предыстория: 

  • 24 ноября "Украинская правда" обнародовала расследование о праздновании юбилея главы Офиса президента Андрея Ермака в государственной резиденции "Синегора". Среди возможных гостей были министр развития громад и территорий Алексей Чернышев, заместитель Ермака Олег Татаров и совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич с семьей. Вероятно, гостей транспортировали на военных и спасательных вертолетах.
  • Поздним вечером Ермак отреагировал на расследование, где возразил, что на вертолетах путешествовали посторонние лица, а присутствие в госрезиденции на выходных объяснил подготовкой специального форума для дипломатов. Однако он скрыл, где он находился в свой день рождения в воскресенье 21 ноября.

Темы: МВДАндрей ЕрмакОфис президентаГСЧС
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