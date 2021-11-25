Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський знову проведе марафон зі ЗМІ

Четвер, 25 листопада 2021, 15:15
Зеленський знову проведе марафон зі ЗМІ
Зеленський на першому пресмарафоні, president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський 26 листопада проведе марафон зі спілкування з журналістами 30 медіа, присвячений "екватору" його каденції.

Джерело: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк "Українській правді" 

Деталі: Марафон, який раніше не було анонсовано, розпочнеться у п'ятницю о 12:00. 

На "марафон" запрошені представники 30 засобів масової інформації, сказав Подоляк. 

Цю інформацію підтвердив і речник президента Сергій Никифоров у Facebook, але ні час, ні місце зустрічі не повідомив (станом на 16:10). 

Ці деталі будуть вказані у запрошеннях, пояснив він УП. 

"Журналісти прийдуть за нашими запрошеннями. І, я думаю, коли ви побачите список ЗМІ та імен, сумнівів щодо упередженості не залишиться. Усі деталі – скоро – в офіційних повідомленнях", – написав Никифоров.

Як стало відомо з запрошення, зустріч із журналістами відбудеться в коворкінгу "Creative States" на Московській 8, що поруч із фудкортом "Kyiv Food Market", де Зеленський проводив пресмарафон два роки тому.

Володимир Зеленський вже проводив "марафон" із журналістами у перший рік свого президентства – 10 жовтня 2019 року, на Фудмаркеті у Києві. Марафон тривав 14 годин: почався о 10:00 і завершився опівночі.

Тоді Зеленський побив світовий рекорд і став лідером із найтривалішою пресконференцією, хоч вона і мала риси неформальної розмови.

Знати більше: 14 годин на фудкорті. Головне з того, що Зеленський говорить журналістам

Нагадаємо: 1 грудня президент Володимир Зеленський планує виступити у Верховній Раді зі щорічним зверненням про внутрішнє і зовнішнє становище України.

Українська правда
Теми: ЗеленськийЗМІ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
Зеленський
У Британії відкрили першу вулицю, названу на честь Зеленського
Зеленський: Кримський міст – ціль, яку треба нейтралізувати
Зеленський обговорив "зернову угоду" з Ердоганом
Останні новини
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
19:27
Угорщина шантажує Болгарію щодо вступу в Шенген через податок на російський газ
19:15
Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру
Усі новини...
Реклама: