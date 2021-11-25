Зеленський знову проведе марафон зі ЗМІ

Президент Володимир Зеленський 26 листопада проведе марафон зі спілкування з журналістами 30 медіа, присвячений "екватору" його каденції.

Джерело: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк "Українській правді"

Деталі: Марафон, який раніше не було анонсовано, розпочнеться у п'ятницю о 12:00.

На "марафон" запрошені представники 30 засобів масової інформації, сказав Подоляк.

Цю інформацію підтвердив і речник президента Сергій Никифоров у Facebook, але ні час, ні місце зустрічі не повідомив (станом на 16:10).

Ці деталі будуть вказані у запрошеннях, пояснив він УП.

"Журналісти прийдуть за нашими запрошеннями. І, я думаю, коли ви побачите список ЗМІ та імен, сумнівів щодо упередженості не залишиться. Усі деталі – скоро – в офіційних повідомленнях", – написав Никифоров.

Як стало відомо з запрошення, зустріч із журналістами відбудеться в коворкінгу "Creative States" на Московській 8, що поруч із фудкортом "Kyiv Food Market", де Зеленський проводив пресмарафон два роки тому.

Володимир Зеленський вже проводив "марафон" із журналістами у перший рік свого президентства – 10 жовтня 2019 року, на Фудмаркеті у Києві. Марафон тривав 14 годин: почався о 10:00 і завершився опівночі.

Тоді Зеленський побив світовий рекорд і став лідером із найтривалішою пресконференцією, хоч вона і мала риси неформальної розмови.

Знати більше: 14 годин на фудкорті. Головне з того, що Зеленський говорить журналістам

Нагадаємо: 1 грудня президент Володимир Зеленський планує виступити у Верховній Раді зі щорічним зверненням про внутрішнє і зовнішнє становище України.