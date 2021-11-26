Окупанти на Донбасі 14 разів порушували "тишу", минуло без втрат

25 листопада на Донбасі було 14 порушень режиму припинення вогню з боку ворога, з них 4 - із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зокрема, в бік Луганського противник тричі відкривав вогонь з гранатометів різних систем, біля Лебединського - з мінометів калібру 120 мм.

В напрямку Авдіївки ворог стріляв двічі, застосовуючи міномети калібру 82 мм та 120 мм.

В районі Південного обстріл здійснювався зі стрілецької зброї, в бік Попасної та Новоолександрівки – з гранатометів різних систем, біля Красногорівки – з мінометів калібру 82 мм.

Неподалік Новотошківського ворожі війська двічі відкривали вогонь, використовуючи станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети.

Позиції біля Катеринівки потрапили під обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі Світлодарська обстріл здійснювався зі станкових протитанкових гранатометів.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Як повідомляється, втрат серед українських військовослужбовців немає.