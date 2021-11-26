Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Окупанти на Донбасі 14 разів порушували "тишу", минуло без втрат

П'ятниця, 26 листопада 2021, 07:25
ANATOLII STEPANOV/AFP via Getty Images

25 листопада на Донбасі було  14 порушень режиму припинення вогню з боку ворога, з них 4 -  із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зокрема, в бік Луганського противник тричі відкривав вогонь з гранатометів різних систем, біля Лебединського - з мінометів калібру 120 мм.

В напрямку Авдіївки ворог стріляв двічі, застосовуючи міномети калібру 82 мм та 120 мм.

В районі Південного обстріл здійснювався зі стрілецької зброї, в бік Попасної та Новоолександрівки – з гранатометів різних систем, біля Красногорівки – з мінометів калібру 82 мм.

Неподалік Новотошківського ворожі війська двічі відкривали вогонь, використовуючи станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети.

Позиції біля Катеринівки потрапили під обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі Світлодарська обстріл здійснювався зі станкових протитанкових гранатометів.

Українські військові  відкривали вогонь у відповідь.

Як повідомляється, втрат серед українських військовослужбовців немає.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі


powered by lun.ua
Головне сьогодні

таблицяУже 5 областей України – у жовтій зоні епіднебезпеки 

Кулеба назвав головну перепону членства України в ЄС і НАТО

В ЄС опублікували рекомендації щодо нового штаму Omicron

Кількість жертв коронавірусу в Україні перевалила за 85 тисяч

Головні новини суботи і ночі: звинувачення Богдана, Янукович оскаржує своє усунення з посади

Кулеба назвав російським наративом те, що Україну не треба озброювати

Усі новини...
Об'єднані сили на Донбасі
На Сході російські війська 10 разів порушили режим тиші
Доба на Донбасі: ворог 9 разів накривав вогнем позиції ЗСУ
Російські бойовики 5 разів порушили режим тиші, зокрема обстріляли Нью-Йорк та КПВВ
Останні новини
14:37
У Мадриді тисячі поліцейських протестували проти зміни закону про безпеку
14:30
З УДО звільнили працівників, які не збили дрон журналістів над Гутою – джерела
13:48
Голову Експортно-кредитного агентства, якого перед відставкою звільнив Любченко, повернули на посаду
13:45
В Австрії за перевезення нелегальних мігрантів затримані громадяни України
13:21
Земан призначив Фіалу прем’єр-міністром Чехії
13:12
У Києві 549 нових хворих на Covid, серед них немовля 18 днів
12:48
Швейцарія ввела обмеження для прибулих з Британії, Чехії, Нідерландів через штам "Омікрон"
12:31
"Дія" запускає тест зміни місця проживання онлайн по всій Україні
12:14
Частка лоукостерів досягла 40% в аеропорту "Бориспіль"
12:05
Кулеба: "Мінськ" і "Нормандія" у комі, але все ще живі
Усі новини...