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Оккупанты на Донбассе 14 раз нарушали "тишину", обошлось без потерь

Пятница, 26 ноября 2021, 07:25
ANATOLII STEPANOV/AFP via Getty Images

25 ноября на Донбассе было 14 нарушений режима прекращения огня со стороны врага, из них 4 - из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Источник: штаб ООС

Детали: В частности, в сторону Луганского противник трижды открывал огонь из гранатометов разных систем, возле Лебединского – из минометов калибра 120 мм.

В направлении Авдеевки враг стрелял дважды, применяя минометы калибра 82 мм и 120 мм.

В районе Южного обстрел производился из стрелкового оружия, в сторону Попасной и Новоалександровки – из гранатометов разных систем, у Красногоровки – из минометов калибра 82 мм.

Недалеко от Новотошковского вражеские войска дважды открывали огонь, используя станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы.

Позиции у Катериновки попали под обстрел из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе Светлодарска обстрел производился из станковых противотанковых гранатометов.

Украинские военные открывали ответный огонь.

Как сообщается, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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