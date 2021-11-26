Скандал в хоккее: 7 клубов решили организовать новую лигу

Хоккейный клуб "Донбасс", которого вместе с ХК "Краматорск" исключили из нынешнего чемпионата Украины по хоккею под эгидой Украинской хоккейной лиги, заявил, что 7 клубов организуют новую лигу и новый чемпионат страны.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на почетного президент ХК "Донбасс" Бориса Колесникова

Прямая речь Колесникова: "(Исключенные) клубы не будут смотреть на действия Федерации, сложа руки. Достигнута договоренность о новой лиге с шестью клубами, чемпионат которой планируется начать 8-9 декабря".

Детали: По его словам, клубам "Динамо" (Харьков) и "Кременчуг" также предложили войти в состав учредителей.

В нынешнем чемпионате до объявления об исключении двух клубов выступало 8 клубов.

Президент ХК "Донбасс" подверг резкой критике решение Федерации об исключении клубов и деятельность ее главы и заявил, что будет оспаривать решение в суде.

Комментируя возможность компромисса в сложившейся ситуации, Колесников заявил, что он исключает любые переговоры, "пока не приведут в порядок Федерацию и не изберут демократично руководителя".

По его мнению, этот конфликт не отразится на участии сборной Украины в запланированном на конец апреля 2022 года переходном турнире Чемпионата мира, так как в течение двух недель будет завершен весь процесс по новому чемпионату страны.

Колесников также добавил, что о сложившейся ситуации в украинском хоккее сообщат министру спорта и главе Национального олимпийского комитета.

Предыстория: