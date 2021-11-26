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Скандал в хоккее: 7 клубов решили организовать новую лигу

Пятница, 26 ноября 2021, 09:52
Фото ХК "Донбасс"

Хоккейный клуб "Донбасс", которого вместе с ХК "Краматорск" исключили из нынешнего чемпионата Украины по хоккею под эгидой Украинской хоккейной лиги, заявил, что 7 клубов организуют новую лигу и новый чемпионат страны.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на почетного президент ХК "Донбасс" Бориса Колесникова

Прямая речь Колесникова: "(Исключенные) клубы не будут смотреть на действия Федерации, сложа руки. Достигнута договоренность о новой лиге с шестью клубами, чемпионат которой планируется начать 8-9 декабря".

Детали: По его словам, клубам "Динамо" (Харьков) и "Кременчуг" также предложили войти в состав учредителей.

В нынешнем чемпионате до объявления об исключении двух клубов выступало 8 клубов.

Президент ХК "Донбасс" подверг резкой критике решение Федерации об исключении клубов и деятельность ее главы и заявил, что будет оспаривать решение в суде.

Комментируя возможность компромисса в сложившейся ситуации, Колесников заявил, что он исключает любые переговоры, "пока не приведут в порядок Федерацию и не изберут демократично руководителя".

По его мнению, этот конфликт не отразится на участии сборной Украины в запланированном на конец апреля 2022 года переходном турнире Чемпионата мира, так как в течение двух недель будет завершен весь процесс по новому чемпионату страны.

Колесников также добавил, что о сложившейся ситуации в украинском хоккее сообщат министру спорта и главе Национального олимпийского комитета.

Предыстория: 

  • 24 ноября Дисциплинарный комитет Федерации хоккея на заседании решил снять клубы "Донбасс" и "Краматорск" с числа участников регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги из-за того, что они трижды нарушили регламент, выставив на матчи временно отлученных хоккеистов.
  • 16 ноября Дисциплинарный комитет ФХУ временно отстранил на период проведения расследования производства по срыву подготовки сборной Украины к чемпионату мира-2022 игроков "Донбасса" Филиппа Пангелова-Юлдашева, Виталия Андрейкива, Александра Пересунько, Илью Коренчука, Никиту Буценко, Виктора Захарова, а также представителя "Краматорска" Павла Тарана, которые после звонка владельца ХК "Донбасс" Бориса Колесникова покинули ряды национальной команды менее чем за сутки до первого матча Мемориала Тамаша Шаркози против итальянцев.
  • Однако и "Краматорск" (во встречах против "Сокола" и "Белого Барса") и "Донбасс" (в противостояниях с "Днепром" и "Кременчугом") всех этих игроков выпускали на лед.
  • За это дисциплинарный комитет наказывал команды техническими поражениями, а накануне матча "Донбасс" – "Краматорск" состоявшегося 23 ноября, ФХУ предупредила клубы и игроков, что в случае очередного выхода отстраненных хоккеистов их клубы снимут с соревнований.
  • Игроки вышли на лед, ФХУ постановила: снять клубы "Донбасс" и "Краматорск" с чемпионата Украины по хоккею сезона-2021/2022. Также против этих игроков и их клубов будут применены санкции, означающие международную изоляцию.
  • В своем заявлении представители "Донбасса" назвали это решение неправомерным.

Темы: спортскандалКолесников
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