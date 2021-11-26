На шахті в Росії знайшли живим рятувальника: він вважався загиблим

Одну людину з тих, які вважалися загиблими на шахті "Листвяжна" в Росії, знайшли живою.

Джерело: РБК з посиланням на МНС Росії

Деталі: Знайденого живим звуть Олександр Заковряшин. Він був серед шести рятувальників, які зникли під час операції на шахті "Листвяжна" і були оголошені загиблими.

Медики оцінюють стан чоловіка як середнього ступеня важкості.

Губернатор Кемеровської області Сергій Цивільєв припустив, що більше нікого не знайдуть живим.

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