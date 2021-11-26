На шахті в Росії знайшли живим рятувальника: він вважався загиблим
П'ятниця, 26 листопада 2021, 10:52
Одну людину з тих, які вважалися загиблими на шахті "Листвяжна" в Росії, знайшли живою.
Джерело: РБК з посиланням на МНС Росії
Деталі: Знайденого живим звуть Олександр Заковряшин. Він був серед шести рятувальників, які зникли під час операції на шахті "Листвяжна" і були оголошені загиблими.
Медики оцінюють стан чоловіка як середнього ступеня важкості.
Губернатор Кемеровської області Сергій Цивільєв припустив, що більше нікого не знайдуть живим.
Передісторія:
- 25 листопада стало відомо про вибух в одному з вентиляційних штреків на шахті "Листвяжна".
- Повідомлялося, що причиною НП на шахті стало займання вугільного пилу. Дим вентиляції поширився по всій шахті.
- На момент задимлення у шахті перебували щонайменше 285 людей.
- Згодом повідомили, що 46 гірників та 6 рятувальників загинули.