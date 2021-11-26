На шахте в России нашли живым спасателя: он считался погибшим
Пятница, 26 ноября 2021, 10:52
Одного человека из считавшихся погибшими на шахте "Листвяжная" в России нашли живим.
Источник: РБК со ссылкой на МЧС России
Детали: Найденного живым зовут Александр Заковряшин. Он был в числе шести спасателей, которые пропали в ходе операции на шахте "Листвяжная" и были объявлены погибшими.
Медики оценивают состояние мужчины как средней степени тяжести.
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев предположил, что больше никого живым не найдут.
Предыстория:
- 25 ноября стало известно о взрыве в одном из вентиляционных штреков на шахте "Листвяжная".
- Сообщалось, что причиной ЧП на шахте стало возгорание угольной пыли. Дым вентиляции распространился по всей шахте.
- На момент задымления в шахте находились по меньшей мере 285 человек.
- Позже сообщили, что 46 горняков и 6 спасателей погибли.