На шахте в России нашли живым спасателя: он считался погибшим

Одного человека из считавшихся погибшими на шахте "Листвяжная" в России нашли живим.

Источник: РБК со ссылкой на МЧС России

Детали: Найденного живым зовут Александр Заковряшин. Он был в числе шести спасателей, которые пропали в ходе операции на шахте "Листвяжная" и были объявлены погибшими.

Медики оценивают состояние мужчины как средней степени тяжести.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев предположил, что больше никого живым не найдут.

Предыстория: