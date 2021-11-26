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На шахте в России нашли живым спасателя: он считался погибшим

Пятница, 26 ноября 2021, 10:52
Фото РИА Новости

Одного человека из считавшихся погибшими на шахте "Листвяжная" в России нашли живим.

Источник: РБК со ссылкой на МЧС России

Детали: Найденного живым зовут Александр Заковряшин. Он был в числе шести спасателей, которые пропали в ходе операции на шахте "Листвяжная" и были объявлены погибшими. 

Медики оценивают состояние мужчины как средней степени тяжести.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев предположил, что больше никого живым не найдут.

Предыстория:

  • 25 ноября стало известно о взрыве в одном из вентиляционных штреков на шахте "Листвяжная".
  • Сообщалось, что причиной ЧП на шахте стало возгорание угольной пыли. Дым вентиляции распространился по всей шахте.
  • На момент задымления в шахте находились по меньшей мере 285 человек.
  • Позже сообщили, что 46 горняков и 6 спасателей погибли.

 

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