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Зеленський розкритикував інформполітику Ткаченка, який уже зібрався у відставку

П'ятниця, 26 листопада 2021, 17:20
ОЛЕКСАНДР ТКАЧЕНКО НА КОНФЕРЕНЦІЇ ЮНЕСКО - 09.11.21, ФОТО З FACEBOOK ТКАЧЕНКА

Президент Володимир Зеленський заявив, що міністрові культури та інформації політики Олександрові Ткаченку слід пожвавити діяльність в розбудові інформаційної безпеки України

Джерело: президент Володимир Зеленський на пресмарафоні, відповідаючи на питання журналістів про улюбленого міністра в уряді

Пряма мова: "Який звіт у міністра культури? Я вважаю, що коли буде налагоджене питання інформаційної політики.

Я вважаю, що це слабке місце наше в держави, а особливо - закордоном".

Деталі: Президент водночас додав, що слідкує за участю Ткаченка в програмі "Великої реставрації" - державній програмі з відновлення історичних, культурних та архітектурних пам’яток.

Цю програму медійно супроводжують як ініціативу Зеленського.

Що було раніше: 11 листопада Ткаченко написав заяву про відставку з посади міністра культури та інформаційної політики. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль тоді сказав, що не спілкувався з міністром стосовно його відставки.

Денис Карловський, УП
Теми: ЗеленськийМінкультуриінформаційна війна


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