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Зеленский раскритиковал информполитику Ткаченка, собравшегося в отставку

Пятница, 26 ноября 2021, 16:20
Зеленский раскритиковал информполитику Ткаченка, собравшегося в отставку
Александр Ткаченко на конференции ЮНЕСКО 9.11.2021. Фото из facebook Ткаченка

Президент Владимир Зеленский заявил, что министру культуры и информации политики Александру Ткаченко следует сосредоточиться на развитии информационной безопасности Украины.

Источник: президент Владимир Зеленский на пресс-марафоне, отвечая на вопросы журналистов о любимом министре в правительстве

Прямая речь: "Какой отчет у министра культуры? Я считаю, что когда будет налажен вопрос информационной политики.

Я считаю, что это слабое место наше у государства, а особенно за границей".

Детали: Президент добавил, что следит за участием Ткаченко в программе "Большой реставрации" - государственной программе по восстановлению исторических, культурных и архитектурных памятников.

Эту программу медийно сопровождают как инициативу Зеленского.

Что было раньше: 11 ноября Ткаченко написал заявление об отставке с должности министра культуры и информационной политики. Премьер-министр Денис Шмигаль тогда сказал, что не общался с министром по поводу его отставки.

Денис Карловский, УП

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Темы: ЗеленскийМинкультурыинформационная война
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