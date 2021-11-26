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Український військовий загинув унаслідок обстрілів російських військ на Сході

П'ятниця, 26 листопада 2021, 17:32
Ілюстративне фото з сайту Army Inform

Російські військові двічі порушили режим припинення вогню від початку доби 26 листопада, зокрема смертельно поранивши українського військового.

Джерело: вечірнє оперативне зведення пресцентру ООС

Дослівно: "Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям. 

Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя, який загинув за Україну.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли".

Деталі: Російські незаконні формування обстріляли Мар'їнку з мінометів 82 мм, заборонених Мінськими угодами.

Також зі стрілецької зброї відкривали вогонь у напрямку Новомихайлівки.

Що було раніше: 25 листопада російські окупанти 10 разів порушували режим припинення вогню, зокрема із озброєння, забороненого Мінськими угодами.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на ДонбасіООСвійна


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