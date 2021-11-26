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Украинский военный погиб в результате обстрелов российских войск на Востоке

Пятница, 26 ноября 2021, 17:32
Иллюстративное фото из сайта Army Inform

Российские военные дважды нарушили режим прекращения огня с начала суток 26 ноября, в том числе смертельно ранив украинского военнослужащего.

Источник: вечерняя оперативная сводка пресс-центра ООС

Дословно: "С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.

Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы".

Детали: Российские незаконные формирования обстреляли Марьинку из минометов 82 мм, запрещенных Минскими соглашениями.

Также из стрелкового оружия боевики открывали огонь в направлении Новомихайловки.

Что было раньше: 25 ноября российские оккупанты 10 раз нарушили режим прекращения огня, применяя запрещенное Минскими соглашениями вооружение.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на ДонбассеООСвойна
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