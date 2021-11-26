Украинский военный погиб в результате обстрелов российских войск на Востоке

Российские военные дважды нарушили режим прекращения огня с начала суток 26 ноября, в том числе смертельно ранив украинского военнослужащего.

Источник: вечерняя оперативная сводка пресс-центра ООС

Дословно: "С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.

Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы".

Детали: Российские незаконные формирования обстреляли Марьинку из минометов 82 мм, запрещенных Минскими соглашениями.

Также из стрелкового оружия боевики открывали огонь в направлении Новомихайловки.

Что было раньше: 25 ноября российские оккупанты 10 раз нарушили режим прекращения огня, применяя запрещенное Минскими соглашениями вооружение.