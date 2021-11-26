Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ахметов відповів Зеленському: Зроблю усе, аби авторитаризму та цензури в Україні не було

П'ятниця, 26 листопада 2021, 16:52
Ахметов відповів Зеленському: Зроблю усе, аби авторитаризму та цензури в Україні не було
ахметов, фото: телеканал "футбол"

Олігарх Рінат Ахметов відповів на заяви президента Володимира Зеленського про втягування бізнесмена у війну та держпереворот, назвавши це "суцільною брехнею".

Джерело: коментар Ахметова, наданий "Українській правді"

Пряма мова Ахметова: "Інформація, оприлюднена Володимиром Зеленським про нібито втягування мене в якийсь держпереворот, є суцільною брехнею. Мене обурює поширення цієї брехні, незалежно від того, якими мотивами керується президент.

Моя позиція була і буде однозначною – незалежна демократична та цілісна Україна з Кримом та моїм рідним Донбасом. Мої дії це підтверджують.

Як громадянин України, найбільший інвестор, платник податків і роботодавець країни і далі захищатиму вільну Україну, вільну економіку, демократію та свободу слова. І зроблю все від себе залежне, аби авторитаризму та цензури в Україні не було".

Передісторія: На своєму пресмарафоні Зеленський заявив, що отримав інформацію про можливу підготовку державного перевороту в Україні, і що в це питання готовий включитися Ахметов.

Пізніше Зеленський опосередковано звинуватив Ахметова у тому, що його компанії шантажують владу погрозами енергетичної кризи чи відключення опалення.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: АхметовЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
Ахметов
"Метінвест" Ахметова розрахувався за облігаціями 2023 року
Олександр Вілкул: Якби була можливість, я б не розмовляв із Путіним. Я б його убив
Компанія Ахметова почала імпорт електроенергії з Європи
Останні новини
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
19:27
Угорщина шантажує Болгарію щодо вступу в Шенген через податок на російський газ
19:15
Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру
Усі новини...
Реклама: