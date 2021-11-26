Ахметов відповів Зеленському: Зроблю усе, аби авторитаризму та цензури в Україні не було

Олігарх Рінат Ахметов відповів на заяви президента Володимира Зеленського про втягування бізнесмена у війну та держпереворот, назвавши це "суцільною брехнею".

Джерело: коментар Ахметова, наданий "Українській правді"

Пряма мова Ахметова: "Інформація, оприлюднена Володимиром Зеленським про нібито втягування мене в якийсь держпереворот, є суцільною брехнею. Мене обурює поширення цієї брехні, незалежно від того, якими мотивами керується президент.

Моя позиція була і буде однозначною – незалежна демократична та цілісна Україна з Кримом та моїм рідним Донбасом. Мої дії це підтверджують.

Як громадянин України, найбільший інвестор, платник податків і роботодавець країни і далі захищатиму вільну Україну, вільну економіку, демократію та свободу слова. І зроблю все від себе залежне, аби авторитаризму та цензури в Україні не було".

Передісторія: На своєму пресмарафоні Зеленський заявив, що отримав інформацію про можливу підготовку державного перевороту в Україні, і що в це питання готовий включитися Ахметов.

Пізніше Зеленський опосередковано звинуватив Ахметова у тому, що його компанії шантажують владу погрозами енергетичної кризи чи відключення опалення.