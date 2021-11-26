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Ахметов ответил Зеленскому: Сделаю все, чтобы авторитаризма и цензуры в Украине не было

Пятница, 26 ноября 2021, 16:52
Ахметов ответил Зеленскому: Сделаю все, чтобы авторитаризма и цензуры в Украине не было
ахметов, фото: телеканал "футбол"

Олигарх Ринат Ахметов ответил на заявления президента Владимира Зеленского о втягивании бизнесмена в войну и госпереворот, назвав это "сплошной ложью".

Источник: комментарий Ахметова, предоставленный "Украинской правде"

Прямая речь Ахметова: "Информация, обнародованная Владимиром Зеленским о якобы втягивании меня в какой-то госпереворот, является сплошной ложью. Меня возмущает распространение этой лжи, вне зависимости от того, какими мотивами руководствуется президент.

Моя позиция была и будет однозначной – независимая демократическая и цельная Украина с Крымом и моим родным Донбассом. Мои действия это подтверждают.

Как гражданин Украины, крупнейший инвестор, налогоплательщик и работодатель страны и дальше буду защищать свободную Украину, свободную экономику, демократию и свободу слова. И сделаю все от себя зависящее, чтобы авторитаризма и цензуры в Украине не было".

Предыстория:

Украинская правда

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Темы: АхметовЗеленский
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