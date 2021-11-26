Ахметов ответил Зеленскому: Сделаю все, чтобы авторитаризма и цензуры в Украине не было
Олигарх Ринат Ахметов ответил на заявления президента Владимира Зеленского о втягивании бизнесмена в войну и госпереворот, назвав это "сплошной ложью".
Источник: комментарий Ахметова, предоставленный "Украинской правде"
Прямая речь Ахметова: "Информация, обнародованная Владимиром Зеленским о якобы втягивании меня в какой-то госпереворот, является сплошной ложью. Меня возмущает распространение этой лжи, вне зависимости от того, какими мотивами руководствуется президент.
Моя позиция была и будет однозначной – независимая демократическая и цельная Украина с Крымом и моим родным Донбассом. Мои действия это подтверждают.
Как гражданин Украины, крупнейший инвестор, налогоплательщик и работодатель страны и дальше буду защищать свободную Украину, свободную экономику, демократию и свободу слова. И сделаю все от себя зависящее, чтобы авторитаризма и цензуры в Украине не было".
Предыстория:
- На своем пресс-марафоне Зеленский заявил, что получил информацию о возможной подготовке государственного переворота в Украине, и что в этот вопрос готов включиться Ахметов.
- Позже Зеленский косвенно обвинил Ахметова в том, что его компании шантажируют власть угрозами энергетического кризиса или отключения отопления.