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ВРП відповіла активістам і запевнила, що до запропонованих суддів претензій немає

П'ятниця, 26 листопада 2021, 18:58
ВРП відповіла активістам і запевнила, що до запропонованих суддів претензій немає
фото ВРП

Вища рада правосуддя запевняє, що рекомендувала президенту Володимиру Зеленському призначити суддів, кандидатури яких були визнані такими, що відповідають займаній посаді.

Джерело: заява ВРП

Деталі: ВРП розглянула всі запропоновані кандидатури суддів у відкритих засіданнях з онлайн-трансляцією. Водночас, за їхніми словами, жодна із громадських організацій не брала участі у засіданнях і не наводила додаткових мотивів, які викликали б обґрунтовані сумніви щодо відповідності кандидатів вимогам законодавства. ВРП також досліджувала висновки Громадської ради доброчесності і надавала їм оцінку.

ВРП повідомила про ще одну групу –  суддів, призначених на п’ятирічний термін. Згідно з нормами  Закону № 679-ІХ Вища рада правосуддя у разі проходження суддями кваліфікаційного оцінювання вносить подання президенту без рекомендацій ВККСУ, яка не працює вже протягом двох років. Таким чином, ВРП рекомендувала призначити виключно тих суддів, які пройшли кваліфікаційне оцінювання.

Закиди про непроходження суддями кваліфікаційного оцінювання спрямовані на введення в оману громадян і президента, а також дискредитацію судової влади.

Вища рада правосуддя закликає утриматися від популістських закликів та звинувачень, які виглядають щонайменше абсурдними, абсолютно непрофесійними і політично заангажованими.

Нагадаємо: Раніше низка громадських організацій повідомила, що 91 зі 135 суддів, поданих ВРП, не пройшли оцінювання.

Українська правда

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Теми: ВРПсудреформиактивісти
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