Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

ВРП відповіла активістам і запевнила, що до запропонованих суддів претензій немає

П'ятниця, 26 листопада 2021, 19:58
фото ВРП

Вища рада правосуддя запевняє, що рекомендувала президенту Володимиру Зеленському призначити суддів, кандидатури яких були визнані такими, що відповідають займаній посаді.

Джерело: заява ВРП

Деталі: ВРП розглянула всі запропоновані кандидатури суддів у відкритих засіданнях з онлайн-трансляцією. Водночас, за їхніми словами, жодна із громадських організацій не брала участі у засіданнях і не наводила додаткових мотивів, які викликали б обґрунтовані сумніви щодо відповідності кандидатів вимогам законодавства. ВРП також досліджувала висновки Громадської ради доброчесності і надавала їм оцінку.

ВРП повідомила про ще одну групу –  суддів, призначених на п’ятирічний термін. Згідно з нормами  Закону № 679-ІХ Вища рада правосуддя у разі проходження суддями кваліфікаційного оцінювання вносить подання президенту без рекомендацій ВККСУ, яка не працює вже протягом двох років. Таким чином, ВРП рекомендувала призначити виключно тих суддів, які пройшли кваліфікаційне оцінювання.

Закиди про непроходження суддями кваліфікаційного оцінювання спрямовані на введення в оману громадян і президента, а також дискредитацію судової влади.

Вища рада правосуддя закликає утриматися від популістських закликів та звинувачень, які виглядають щонайменше абсурдними, абсолютно непрофесійними і політично заангажованими.

Нагадаємо: Раніше низка громадських організацій повідомила, що 91 зі 135 суддів, поданих ВРП, не пройшли оцінювання.

Українська правда
Теми: ВРПсудреформиактивісти


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Кількість жертв коронавірусу в Україні перевалила за 85 тисяч

Головні новини суботи і ночі: звинувачення Богдана, Янукович оскаржує своє усунення з посади

Кулеба назвав російським наративом те, що Україну не треба озброювати

Через штам "омікрон" Ізраїль закриває кордони на два тижні

Штам коронавірусу "омікрон" виявили у Німеччині

НАТО не вважає блефом скупчення військ РФ біля України – генсек

Усі новини...
ВРП
91 зі 135 суддів, поданих ВРП, не пройшли оцінювання – ГО звернулися до Зеленського
ВРП просить Зеленського призначити суддів на вакантні місця
Рада суддів не обрала контролерів доброчесності ВРП: фактично заблокувала реформу
Останні новини
11:10
Лось спричинив ДТП на Рівненщині і став його жертвою
10:28
В ЄС опублікували рекомендації щодо нового штаму Omicron
10:21
Більше країн Європи зафіксували новий штам "Омікрон"
09:28
Новий штам коронавірусу Omicron дістався до Австралії
08:44
У суботу проти Covid щепилися 139,5 тисячі українців
08:20
Кількість жертв коронавірусу в Україні перевалила за 85 тисяч
08:00
Головні новини суботи і ночі: звинувачення Богдана, Янукович оскаржує своє усунення з посади
07:25
Окупанти на Донбасі здійснили дистанційне мінування біля населеного пункту
06:30
Німеччина і Британія лідирують у світі за поширенням Covid
05:45
Понад 800 порушень "тиші" зафіксувала Місія ОБСЄ на Донбасі за добу
Усі новини...