В ВСП ответили, что все их судьи соответствуют занимаемой должности

Высший совет правосудия уверяет, что рекомендовал президенту Владимиру Зеленскому назначить судей, кандидатуры которых были признаны соответствующими занимаемой должности.

Источник: заявление ВРП

Детали: ВСП рассмотрела все предложенные кандидатуры судей в открытых заседаниях с онлайн-трансляцией. В то же время, по их словам, ни одна из общественных организаций не принимала участия в заседаниях и не приводила дополнительных мотивов, которые вызывали бы обоснованные сомнения в соответствии кандидатов требованиям законодательства. ВРП также исследовала выводы Общественного совета добродетели и давала им оценку.

Другая группа – судьи, назначенные на пятилетний срок. Согласно нормам Закона № 679-ІХ Высший совет правосудия в случае прохождения судьями квалификационного оценивания вносит представление Президенту без рекомендаций ВККСУ, не работающего уже в течение двух лет. Таким образом, ВСП рекомендовала назначить исключительно тех судей, которые прошли квалификационную оценку.

Упреки о непрохождении судьями квалификационного оценивания направлены на введение в заблуждение граждан и президента, а также дискредитацию судебной власти.

Высший совет правосудия призывает воздержаться от популистских призывов и обвинений, которые выглядят, по меньшей мере, абсурдными, абсолютно непрофессиональными и политически ангажированными.

Напомним: Ранее ряд общественных организаций сообщил, что 91 из 135 судей, поданных ВРП, не прошли оценку.