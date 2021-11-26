Чиновник з Білого дому зателефонував Єрмаку стосовно російських військ на кордоні 

Національний радник з питань безпеки США Джейк Салліван зателефонував голові Офісу президента України Андрієві Єрмаку стосовно скупчення російських військ на українських кордонах.

Джерело: пресреліз на сайті Білого дому

Деталі: Салліван обговорив з Єрмаком скупчення російської техніки та військ поблизу кордонів України та агресивну риторику Кремля.

Сторони погодились докласти всі дипломатичні зусилля для зняття напруги. Також Салліван запевнив Єрмака, що США незмінно підтримуватимуть Україну.

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