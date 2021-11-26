Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Чиновник з Білого дому зателефонував Єрмаку стосовно російських військ на кордоні 

П'ятниця, 26 листопада 2021, 21:41
Чиновник з Білого дому зателефонував Єрмаку стосовно російських військ на кордоні 
Джейк Салліван. Фото: Getty Images

Національний радник з питань безпеки США Джейк Салліван зателефонував голові Офісу президента України Андрієві Єрмаку стосовно скупчення російських військ на українських кордонах.

Джерело: пресреліз на сайті Білого дому

Деталі: Салліван обговорив з Єрмаком скупчення російської техніки та військ поблизу кордонів України та агресивну риторику Кремля.

Сторони погодились докласти всі дипломатичні зусилля для зняття напруги. Також Салліван запевнив Єрмака, що США незмінно підтримуватимуть Україну.

Передісторія: 

  • 26 листопада в Державному департаменті США заявили, що там будуть реагувати "всіма можливими засобами" в разі подальшого загострення ситуації Росією.
  • 25 листопада в Сенаті США запропонували збільшити військову допомогу Україні до 350 мільйонів доларів.
  • Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пообіцяв наслідки для Росії, якщо вона вирішить вдатися до повномасштабного наступу в Україну.

Українська правда
Теми: СШААндрій ЄрмаквійнаРосіяБайден
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
США
Киргизстан продає Росії техніку для війни проти України, США готують санкції – WP
Я попрошу Європу заплатити США за зброю, відправлену в Україну – Трамп
Росія продовжує отримувати рекордні прибутки від експорту зерна – Держдеп
Останні новини
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
19:27
Угорщина шантажує Болгарію щодо вступу в Шенген через податок на російський газ
19:15
Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру
Усі новини...
Реклама: