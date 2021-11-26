Чиновник з Білого дому зателефонував Єрмаку стосовно російських військ на кордоні
П'ятниця, 26 листопада 2021, 21:41
Національний радник з питань безпеки США Джейк Салліван зателефонував голові Офісу президента України Андрієві Єрмаку стосовно скупчення російських військ на українських кордонах.
Джерело: пресреліз на сайті Білого дому
Деталі: Салліван обговорив з Єрмаком скупчення російської техніки та військ поблизу кордонів України та агресивну риторику Кремля.
Сторони погодились докласти всі дипломатичні зусилля для зняття напруги. Також Салліван запевнив Єрмака, що США незмінно підтримуватимуть Україну.
Передісторія:
- 26 листопада в Державному департаменті США заявили, що там будуть реагувати "всіма можливими засобами" в разі подальшого загострення ситуації Росією.
- 25 листопада в Сенаті США запропонували збільшити військову допомогу Україні до 350 мільйонів доларів.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пообіцяв наслідки для Росії, якщо вона вирішить вдатися до повномасштабного наступу в Україну.
Українська правда