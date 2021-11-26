Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Чиновник з Білого дому зателефонував Єрмаку стосовно російських військ на кордоні 

П'ятниця, 26 листопада 2021, 22:41
Джейк Салліван. Фото: Getty Images

Національний радник з питань безпеки США Джейк Салліван зателефонував голові Офісу президента України Андрієві Єрмаку стосовно скупчення російських військ на українських кордонах.

Джерело: пресреліз на сайті Білого дому

Деталі: Салліван обговорив з Єрмаком скупчення російської техніки та військ поблизу кордонів України та агресивну риторику Кремля.

Сторони погодились докласти всі дипломатичні зусилля для зняття напруги. Також Салліван запевнив Єрмака, що США незмінно підтримуватимуть Україну.

Передісторія: 

  • 26 листопада в Державному департаменті США заявили, що там будуть реагувати "всіма можливими засобами" в разі подальшого загострення ситуації Росією.
  • 25 листопада в Сенаті США запропонували збільшити військову допомогу Україні до 350 мільйонів доларів.
  • Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пообіцяв наслідки для Росії, якщо вона вирішить вдатися до повномасштабного наступу в Україну.

Українська правда
Теми: СШААндрій ЄрмаквійнаРосіяБайден


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Кількість жертв коронавірусу в Україні перевалила за 85 тисяч

Головні новини суботи і ночі: звинувачення Богдана, Янукович оскаржує своє усунення з посади

Кулеба назвав російським наративом те, що Україну не треба озброювати

Через штам "омікрон" Ізраїль закриває кордони на два тижні

Штам коронавірусу "омікрон" виявили у Німеччині

НАТО не вважає блефом скупчення військ РФ біля України – генсек

Усі новини...
США
США розглядають "усі варіанти" у зв’язку з нарощуванням сил РФ біля кордону України
Проти США розпочато інформаційну атаку. Її мета – змусити США відмовитись від підтримки України
Ракетний есмінець США увійшов до Чорного моря
Останні новини
11:10
Лось спричинив ДТП на Рівненщині і став його жертвою
10:28
В ЄС опублікували рекомендації щодо нового штаму Omicron
10:21
Більше країн Європи зафіксували новий штам "Омікрон"
09:28
Новий штам коронавірусу Omicron дістався до Австралії
08:44
У суботу проти Covid щепилися 139,5 тисячі українців
08:20
Кількість жертв коронавірусу в Україні перевалила за 85 тисяч
08:00
Головні новини суботи і ночі: звинувачення Богдана, Янукович оскаржує своє усунення з посади
07:25
Окупанти на Донбасі здійснили дистанційне мінування біля населеного пункту
06:30
Німеччина і Британія лідирують у світі за поширенням Covid
05:45
Понад 800 порушень "тиші" зафіксувала Місія ОБСЄ на Донбасі за добу
Усі новини...