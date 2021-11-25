Сенатори США закликають збільшити військову допомогу Україні до $350 млн

Два сенатора Сполучених Штатів пропонують збільшити фінансування Пентагону на озброєння України ще на 50 мільйонів доларів через нарощення російських військ на кордоні з Україною.

Джерело: Politico

Деталі: Сенатори Роб Портман і Джин Шахін прагнуть збільшити фінансування Пентагону на озброєння України ще на 50 мільйонів доларів у рамках щорічного законодавства про оборонну політику, яке обговорюється в Сенаті.

Ідеться про збільшення фінансування з 300 мільйонів доларів до 350, 125 (проти 75 раніше запланованих) з яких, за інформацією видання, підуть на летальну зброю для України.

"Я закликаю надати (Україні – ред.) допомогу у вигляді протиповітряних і протиброньових засобів, які будуть життєво важливими для стримування російської загрози — сказала Портман у середу. — Ми повинні зробити все можливе, щоб підтримати нашого союзника Україну".

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