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Чиновник из Белого дома позвонил Ермаку касательно российских войск на границе

Пятница, 26 ноября 2021, 22:41

Национальный советник по безопасности США Джейк Салливан позвонил главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку по поводу скопления российских войск на украинских границах.

Источник: пресрелиз на сайте Белого дома 

Детали: Салливан обсудил с Ермаком скопление российской техники и войск вблизи границ Украины вместе с агрессивной риторикой Кремля.

Стороны согласились приложить все дипломатические усилия для снятия напряжения. Также Салливан заверил Ермака, что США будут неизменно поддерживать Украину.

Предыстория: 

  • 26 ноября в Государственном департаменте США заявили, что там будут реагировать "всеми возможными средствами" в случае дальнейшего обострения ситуации Россией.
  • 25 ноября в Сенате США предложили увеличить военную помощь Украине до 350 миллионов долларов.
  • Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал, что агрессия России будут иметь последствия.

Украинская правда
Темы: СШААндрей ЕрмаквойнаРосcияБайден
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