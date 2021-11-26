Чиновник из Белого дома позвонил Ермаку касательно российских войск на границе
Пятница, 26 ноября 2021, 22:41
Национальный советник по безопасности США Джейк Салливан позвонил главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку по поводу скопления российских войск на украинских границах.
Источник: пресрелиз на сайте Белого дома
Детали: Салливан обсудил с Ермаком скопление российской техники и войск вблизи границ Украины вместе с агрессивной риторикой Кремля.
Стороны согласились приложить все дипломатические усилия для снятия напряжения. Также Салливан заверил Ермака, что США будут неизменно поддерживать Украину.
Предыстория:
- 26 ноября в Государственном департаменте США заявили, что там будут реагировать "всеми возможными средствами" в случае дальнейшего обострения ситуации Россией.
- 25 ноября в Сенате США предложили увеличить военную помощь Украине до 350 миллионов долларов.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал, что агрессия России будут иметь последствия.
Украинская правда