Чиновник из Белого дома позвонил Ермаку касательно российских войск на границе

Национальный советник по безопасности США Джейк Салливан позвонил главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку по поводу скопления российских войск на украинских границах.

Источник: пресрелиз на сайте Белого дома

Детали: Салливан обсудил с Ермаком скопление российской техники и войск вблизи границ Украины вместе с агрессивной риторикой Кремля.

Стороны согласились приложить все дипломатические усилия для снятия напряжения. Также Салливан заверил Ермака, что США будут неизменно поддерживать Украину.

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