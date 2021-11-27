ЗМІ: СОТ скасувала першу за чотири роки зустріч через новий COVID-штам
Світова організація торгівлі (СОТ) відклала свою першу міністерську нараду за чотири роки через погіршення ситуації зі здоров'ям.
Джерело: джерела Reuters в Женеві
Деталі: Наступного тижня міністри країн-членів СОТ мали зібратися на зустріч, яка вважається "перевіркою актуальності СОТ".
Швейцарія, де знаходиться СОТ, заборонила прямі рейси з ПАР та прилеглих регіонів, а також запровадила тестові та карантинні вимоги для поїздок з інших країн, включаючи Бельгію, Гонконг та Ізраїль. Організація планувала особисту зустріч, але нові обмеження означали, що делегації великих гравців, таких як Південна Африка та Європейська комісія, що базується в Брюсселі, були обмежені в основному віртуальною присутністю.
Reuters пише, що таким чином СОТ стала "першою великою дипломатичною жертвою нового варіанту коронавірусу".
Що передувало: 26 листопада Всесвітня організація охорони здоров’я встановила, що в нового штаму коронавірусу, виявленого в Африці - B.1.1.529, "Омікрон" - вища ймовірність повторного зараження людини.
Нагадаємо:
- Днями у ПАР виявили новий варіант COVID-19 - B.1.1.529 – який має "дуже незвичайну сукупність" мутацій, які викликають занепокоєння.
- Агентство безпеки охорони здоров'я Великобританії заявило, що варіант B.1.1.529 має спайковий білок, який різко відрізняється від того, який міститься у вихідному коронавірусі, на якому засновані вакцини COVID-19.
- Мутації B.1.1.529 можуть допомогти йому уникнути імунної відповіді організму та зробити вірус більш заразним.