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ЗМІ: СОТ скасувала першу за чотири роки зустріч через новий COVID-штам

П'ятниця, 26 листопада 2021, 23:45
ЗМІ: СОТ скасувала першу за чотири роки зустріч через новий COVID-штам
FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images

Світова організація торгівлі (СОТ) відклала свою першу міністерську нараду за чотири роки через погіршення ситуації зі здоров'ям.

Джерело: джерела Reuters в Женеві

Деталі: Наступного тижня міністри країн-членів СОТ мали зібратися на зустріч, яка вважається "перевіркою актуальності СОТ".

Швейцарія, де знаходиться СОТ, заборонила прямі рейси з ПАР та прилеглих регіонів, а також запровадила тестові та карантинні вимоги для поїздок з інших країн, включаючи Бельгію, Гонконг та Ізраїль. Організація  планувала особисту зустріч, але нові обмеження означали, що делегації великих гравців, таких як Південна Африка та Європейська комісія, що базується в Брюсселі, були обмежені в основному віртуальною присутністю.

Reuters пише, що таким чином СОТ стала "першою великою дипломатичною жертвою нового варіанту коронавірусу".

Що передувало: 26 листопада Всесвітня організація охорони здоров’я встановила, що в нового штаму коронавірусу, виявленого в Африці -  B.1.1.529, "Омікрон" - вища ймовірність повторного зараження людини.

Нагадаємо

  • Днями у ПАР виявили новий варіант COVID-19 - B.1.1.529 – який має "дуже незвичайну сукупність" мутацій, які викликають занепокоєння. 
  • Агентство безпеки охорони здоров'я Великобританії заявило, що варіант  B.1.1.529 має спайковий білок, який різко відрізняється від того, який міститься у вихідному коронавірусі, на якому засновані вакцини COVID-19.
  • Мутації B.1.1.529 можуть допомогти йому уникнути імунної відповіді організму та зробити вірус  більш заразним.

Теми: коронавірусторгівля
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