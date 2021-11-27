ЗМІ: СОТ скасувала першу за чотири роки зустріч через новий COVID-штам

Світова організація торгівлі (СОТ) відклала свою першу міністерську нараду за чотири роки через погіршення ситуації зі здоров'ям.

Джерело: джерела Reuters в Женеві

Деталі: Наступного тижня міністри країн-членів СОТ мали зібратися на зустріч, яка вважається "перевіркою актуальності СОТ".

Швейцарія, де знаходиться СОТ, заборонила прямі рейси з ПАР та прилеглих регіонів, а також запровадила тестові та карантинні вимоги для поїздок з інших країн, включаючи Бельгію, Гонконг та Ізраїль. Організація планувала особисту зустріч, але нові обмеження означали, що делегації великих гравців, таких як Південна Африка та Європейська комісія, що базується в Брюсселі, були обмежені в основному віртуальною присутністю.

Reuters пише, що таким чином СОТ стала "першою великою дипломатичною жертвою нового варіанту коронавірусу".

Що передувало: 26 листопада Всесвітня організація охорони здоров’я встановила, що в нового штаму коронавірусу, виявленого в Африці - B.1.1.529, "Омікрон" - вища ймовірність повторного зараження людини.

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