СМИ: ВТО отменила первую за четыре года встречу из-за нового COVID-штамма
Всемирная торговая организация (ВТО) отложила свое первое министерское совещание за четыре года из-за ухудшения ситуации со здоровьем.
Источник: источники Reuters в Женеве
Детали: На следующей неделе министры стран-членов ВТО должны были собраться на встречу, которая считается "проверкой актуальности ВТО".
Швейцария, где находится ВТО, запретила прямые рейсы из ЮАР и близлежащих регионов, а также ввела тестовые и карантинные требования для поездок из других стран, включая Бельгию, Гонконг и Израиль. Организация планировала личную встречу, но новые ограничения означали, что делегации крупных игроков, таких как Южная Африка и базирующаяся в Брюсселе Европейская комиссия были ограничены в основном виртуальным присутствием.
Reuters пишет, что таким образом ВТО стала "первой большой дипломатической жертвой нового варианта коронавируса".
Что предшествовало: 26 ноября Всемирная организация здравоохранения установила, что у нового штамма коронавируса, обнаруженного в Африке - B.1.1.529, "Омикрон" - выше вероятность повторного заражения человека.
Напомним:
- На днях в ЮАР обнаружили новый вариант COVID-19 - B.1.1.529 – имеющий "очень необычную совокупность" мутаций, вызывающих беспокойство.
- Агентство безопасности здравоохранения Великобритании заявило, что вариант B.1.1.529 имеет спаечный белок, резко отличающийся от содержащегося в исходном коронавирусе, на котором основаны вакцины COVID-19.
- Мутации B.1.1.529 могут помочь ему избежать иммунного ответа организма и сделать вирус более заразным.