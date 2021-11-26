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СМИ: ВТО отменила первую за четыре года встречу из-за нового COVID-штамма

Пятница, 26 ноября 2021, 23:45
СМИ: ВТО отменила первую за четыре года встречу из-за нового COVID-штамма
FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images

Всемирная торговая организация (ВТО) отложила свое первое министерское совещание за четыре года из-за ухудшения ситуации со здоровьем.

Источник: источники Reuters в Женеве

Детали: На следующей неделе министры стран-членов ВТО должны были собраться на встречу, которая считается "проверкой актуальности ВТО".

Швейцария, где находится ВТО, запретила прямые рейсы из ЮАР и близлежащих регионов, а также ввела тестовые и карантинные требования для поездок из других стран, включая Бельгию, Гонконг и Израиль. Организация планировала личную встречу, но новые ограничения означали, что делегации крупных игроков, таких как Южная Африка и базирующаяся в Брюсселе Европейская комиссия были ограничены в основном виртуальным присутствием.

Reuters пишет, что таким образом ВТО стала "первой большой дипломатической жертвой  нового варианта коронавируса".

Что предшествовало: 26 ноября Всемирная организация здравоохранения установила, что у нового штамма коронавируса, обнаруженного в Африке - B.1.1.529, "Омикрон" - выше вероятность повторного заражения человека.

Напомним:

  • На днях в ЮАР обнаружили новый вариант COVID-19 - B.1.1.529 – имеющий "очень необычную совокупность" мутаций, вызывающих беспокойство.
  • Агентство безопасности здравоохранения Великобритании заявило, что вариант B.1.1.529 имеет спаечный белок, резко отличающийся от содержащегося в исходном коронавирусе, на котором основаны вакцины COVID-19.
  • Мутации B.1.1.529 могут помочь ему избежать иммунного ответа организма и сделать вирус более заразным.

Темы: коронавирусторговля
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