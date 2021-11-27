СМИ: ВТО отменила первую за четыре года встречу из-за нового COVID-штамма

Всемирная торговая организация (ВТО) отложила свое первое министерское совещание за четыре года из-за ухудшения ситуации со здоровьем.

Источник: источники Reuters в Женеве

Детали: На следующей неделе министры стран-членов ВТО должны были собраться на встречу, которая считается "проверкой актуальности ВТО".

Швейцария, где находится ВТО, запретила прямые рейсы из ЮАР и близлежащих регионов, а также ввела тестовые и карантинные требования для поездок из других стран, включая Бельгию, Гонконг и Израиль. Организация планировала личную встречу, но новые ограничения означали, что делегации крупных игроков, таких как Южная Африка и базирующаяся в Брюсселе Европейская комиссия были ограничены в основном виртуальным присутствием.

Reuters пишет, что таким образом ВТО стала "первой большой дипломатической жертвой нового варианта коронавируса".

Что предшествовало: 26 ноября Всемирная организация здравоохранения установила, что у нового штамма коронавируса, обнаруженного в Африке - B.1.1.529, "Омикрон" - выше вероятность повторного заражения человека.

Напомним: