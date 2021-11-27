Повністю вакцинувалися від коронавірусу уже 10,8 млн українців

Від початку вакцинальної кампанії в Україні повністю вакцинували від коронавірусу 10 808 676 людей.

Джерело: МОЗ

Деталі: Від початку вакцинації від COVID-19 в Україні щеплено 13 246 110 людей, з них отримали одну дозу – 13 246 108 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 808 676 людей.

Загалом в країні провели 24 054 784 щеплення.

За попередню добу вакцинували 279 776 людей. Одну дозу отримали 81 459 людей, повністю імунізовані – 198 317 людей.

Що було раніше: Зранку 26 листопада в МОЗ повідомили, що повністю щепили 34% українців - 10,6 мільйонів осіб. Водночас головний санітарний лікар Ігор Кузін розповів, що 150 тисяч українців не прийшли вчасно по другу дозу вакцини.