Полностью вакцинировались от коронавируса уже 10,8 млн украинцев

С начала вакцинальной кампании в Украине полностью вакцинировали от коронавируса 10 808 676 человек.

Источник: Минздрав

Детали: С начала вакцинации от COVID-19 в Украине привито 13 246 110 человек, из них получили одну дозу – 13 246 108 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 808 676 человек.

Всего в стране провели 24 054 784 прививки.

За предыдущие сутки вакцинировали 279 776 человек. Одну дозу получили 81 459 человек, полностью иммунизированы – 198 317 человек.

Что было раньше: Утром 26 ноября в Минздраве сообщили, что полностью привили 34% украинцев – 10,6 миллиона человек. В то же время, главный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, что 150 тысяч украинцев не пришли вовремя за второй дозой вакцины.