Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Києві більше 1600 випадків Covid за добу і 45 смертей

Субота, 27 листопада 2021, 17:44
фото Ельдара Сарахмана, УП

За добу 26 листопада у Києві виявили 1630 випадків коронавірусу, 45 хворих померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Деталі: Госпіталізовано за добу 113 хворих на коронавірус і 137 осіб із підозрою на Covid та пневмоніями.

Одужали за добу 1262 осіб.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (265), Деснянському (261) та в Оболонському (233) районах.

Серед нових хворих – 932 жінки віком від 18 до 97 років, 590 чоловіків віком від 18 до 87 років, 47 дівчаток від 5 місяців до 17 років і 61 хлопчик від 2 місяців до 17 років.

Серед померлих за добу – 26 жінок від 46 до 91 року та 19 чоловіків від 51 до 84 років.

Загалом з початку пандемії у Києві виявили 296 193 випадків коронавірусу, померли 7417 хворих, одужали 253 102 осіб.

Що передувало25 листопада у столиці лабораторно підтвердили 1 438 нових випадків коронавірусу, 42 хворих померли.

24 листопада у Києві виявили 1688 випадків коронавірусу, померло 46 хворих.

Знати більше: Covid-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Українська правда
Теми: коронавірусКиїв


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Єрмак заявив, що дав свідчення у справі "вагнерівців"

Обмеження у "жовтій зоні" посилять 6 грудня: що буде можна, а що ні

Нардеп оголосив про вихід з фракції "Слуга народу"

Корнієнко: В регіонах пропонують по 1 тис/день за держпереворот

В Україні за добу виявили 10 554 хворих на Covid, із них 15% – у Києві

Головні новини понеділка і ночі: "Омікрон", "червоні" зони в Україні

Усі новини...
коронавірус
Британія підтвердила перші випадки нового штаму Covid
Через новий штам коронавірусу обвалився курс bitcoin
Таблетки від коронавірусу не такі ефективні, як заявлялося – виробник
Останні новини
13:52
Напад на журналістів в "Укрексімбанку": обвинувачені не визнають провини
13:48
Інфляція у єврозоні в листопаді досягла рекордного рівня
13:41
Перепис населення в Україні допоможе провести Apple
13:38
У компанії Moderna вважають, що наявні COVID-вакцини будуть менш ефективними проти штаму "Омікрон"
13:36
Збори акціонерів "Укрнафти" не відбулися, немає кворуму
13:26
Бойовику, який добивав поранених бійців АТО, дали 6 років в'язниці
13:24
Шість областей готові вийти з "червоної" зони – КШЕ
13:23
Відео, ДокументСуд виправдав нардепа Юрченка щодо ДТП у Львові
13:23
Лероса викликали на допит якраз на той час, коли Зеленський виступатиме в Раді
13:16
Нещодавно призначений керівник "ГарПоку" пішов у відставку
Усі новини...