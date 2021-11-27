У Києві більше 1600 випадків Covid за добу і 45 смертей

За добу 26 листопада у Києві виявили 1630 випадків коронавірусу, 45 хворих померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Деталі: Госпіталізовано за добу 113 хворих на коронавірус і 137 осіб із підозрою на Covid та пневмоніями.

Одужали за добу 1262 осіб.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (265), Деснянському (261) та в Оболонському (233) районах.

Серед нових хворих – 932 жінки віком від 18 до 97 років, 590 чоловіків віком від 18 до 87 років, 47 дівчаток від 5 місяців до 17 років і 61 хлопчик від 2 місяців до 17 років.

Серед померлих за добу – 26 жінок від 46 до 91 року та 19 чоловіків від 51 до 84 років.

Загалом з початку пандемії у Києві виявили 296 193 випадків коронавірусу, померли 7417 хворих, одужали 253 102 осіб.

Що передувало: 25 листопада у столиці лабораторно підтвердили 1 438 нових випадків коронавірусу, 42 хворих померли.

24 листопада у Києві виявили 1688 випадків коронавірусу, померло 46 хворих.

Знати більше: Covid-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП