Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве более 1600 случаев Covid за сутки и 45 смертей

Суббота, 27 ноября 2021, 16:44
В Киеве более 1600 случаев Covid за сутки и 45 смертей
фото Эльдара Сарахмана, УП

За сутки 26 ноября в Киеве обнаружили 1630 случаев коронавируса, 45 больных скончались.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Детали: Госпитализированы за сутки 113 больных коронавирусом и 137 человек с подозрением на Covid и пневмониями.

Выздоровели за сутки 1262 человека.

Больше всего случаев заболевания выявили в Дарницком (265), Деснянском (261) и Оболонском (233) районах.

Среди новых больных – 932 женщины от 18 до 97 лет, 590 мужчин от 18 до 87 лет, 47 девочек от 5 месяцев до 17 лет и 61 мальчик от 2 месяцев до 17 лет.

Среди умерших за сутки – 26 женщин от 46 до 91 года и 19 мужчин от 51 до 84 лет.

Всего с начала пандемии в Киеве обнаружили 296 193 случая коронавируса, умерли 7417 больных, выздоровели 253 102 человека.

Что предшествовало25 ноября в столице лабораторно подтвердили 1 438 новых случаев коронавируса, 42 больных умерли.

24 ноября в Киеве обнаружили 1688 случаев коронавируса, умерли 46 больных.

Знать больше: Covid-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: коронавирусКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
17:32
17:19
Италия готовится к возможным терактам на Новый год
17:14
Воздушные силы сбили две российские ракеты, которые шли на Днепр
16:53
Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко
16:46
Залужный не доволен работой ТЦК, но верит, что они справятся
16:37
В Нью-Йорке продают дом из фильма "Один дома 2" за 6,7 млн долларов
16:36
Залужный объяснил о 36 месяцах службы: компромисс с правительством
16:31
Залужный считает, что только увеличение потерь РФ может остановить агрессора
16:18
Китай раскритиковал санкции США, остановившие поставки газа с СПГ-проекта РФ
16:16
Залужный о Марьинке: Нет ничего резонансного в отходе
Все новости...
Реклама: