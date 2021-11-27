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В Киеве более 1600 случаев Covid за сутки и 45 смертей

Суббота, 27 ноября 2021, 17:44
фото Эльдара Сарахмана, УП

За сутки 26 ноября в Киеве обнаружили 1630 случаев коронавируса, 45 больных скончались.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Детали: Госпитализированы за сутки 113 больных коронавирусом и 137 человек с подозрением на Covid и пневмониями.

Выздоровели за сутки 1262 человека.

Больше всего случаев заболевания выявили в Дарницком (265), Деснянском (261) и Оболонском (233) районах.

Среди новых больных – 932 женщины от 18 до 97 лет, 590 мужчин от 18 до 87 лет, 47 девочек от 5 месяцев до 17 лет и 61 мальчик от 2 месяцев до 17 лет.

Среди умерших за сутки – 26 женщин от 46 до 91 года и 19 мужчин от 51 до 84 лет.

Всего с начала пандемии в Киеве обнаружили 296 193 случая коронавируса, умерли 7417 больных, выздоровели 253 102 человека.

Что предшествовало25 ноября в столице лабораторно подтвердили 1 438 новых случаев коронавируса, 42 больных умерли.

24 ноября в Киеве обнаружили 1688 случаев коронавируса, умерли 46 больных.

Знать больше: Covid-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: коронавирусКиев
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