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ООС: бойовики застосовують заборонену зброю, без втрат

Субота, 27 листопада 2021, 18:00
ФОТО: ШТАБ ООС

Від початку доби з боку збройних формувань РФ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, 3 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. 

Джерело: вечірнє зведення пресцентру ООС

Деталі: В напрямку Мар’їнки ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм.

Поблизу Південного російські найманці здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм. 

В бік Золотого-4 противник застосував міномети калібру 82 мм, ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю. Крім того, неподалік населеного пункту окупанти здійснили дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Зазначається, що українські військові відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. 

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі


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