ООС: бойовики застосовують заборонену зброю, без втрат

Від початку доби з боку збройних формувань РФ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, 3 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Джерело: вечірнє зведення пресцентру ООС

Деталі: В напрямку Мар’їнки ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм.

Поблизу Південного російські найманці здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм.

В бік Золотого-4 противник застосував міномети калібру 82 мм, ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю. Крім того, неподалік населеного пункту окупанти здійснили дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Зазначається, що українські військові відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.